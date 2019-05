Courtrai tout proche de la finale des PO2, exploit de l'Union au Cercle

Courtrai a fait un grand pas vers la victoire du groupe B des playoffs II de la Pro League en battant Waasland-Beveren 2-1, samedi, lors de la 7e journée. L'Union Saint-Gilloise s'est imposée 2-3 au Cercle Bruges alors qu'elle était menée 2-0 à dix minutes du terme.

Contre Waasland-Beveren, Courtrai a signé une sixième victoire en sept rencontres des PO2. Felipe Avenatti (22e et 30e) a inscrit les deux buts de Courtrai. Kristof D'Haene (26e) avait provisoirement égalisé.

Jeremy Taravel (48e et 79e) a donné un double avantage au Cercle. L'Union Saint-Gilloise a renversé la situation via Milos Stamenkovic (82e), Youssoufou Niakate (90e) et Percy Tau (90e+5).

Courtrai, 18 points, est en tête de ce groupe. L'Union suit avec 16 unités. Mais comme les Unionistes n'ont pas la licence européenne, ils ne disputeront pas la finale des playoffs II s'ils terminent premiers du groupe. Le Cercle et Waasland-Beveren, bloqués à 7 unités, ne peuvent plus dépasser Courtrai. Zulte Waregem (7), qui affronte Mouscron (1) dimanche, est la seule équipe à pouvoir encore priver les hommes d'Yves Vanderhaeghe de la première place.

Dans le groupe A, Eupen a sans doute ruiné les derniers espoirs d'Ostende de recoller aux premières places. Yuta Toyokawa (31e et 64e) a réalisé un doublé, le deuxième but étant marqué sur penalty. Ostende est revenu à égalité par deux fois, grâce à Tom De Sutter (45e) et Jordi Vanlerberghe (77e sur penalty), mais Youssef Msakni (78e sur penalty) a offert la victoire aux 'Pandas'.

Ostende reste donc quatrième avec 8 unités. Charleroi (13) s'est emparé de la première place en battant 2-0 Saint-Trond (12) dans l'après-midi. Westerlo, qui se déplace au Beerschot Wilrijk (5) dans le dernier match de la soirée, est troisième (9). Eupen (7) est cinquième.