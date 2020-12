Courtrai stoppe la série de La Gantoise, réduite à dix, Ostende s'impose à Louvain

Yaremchuk quitte le terrain tête basse après son exclusion - © DAVID PINTENS - BELGA

Handicapés par l'exclusion rapide de Yaremchuk pour un mauvais geste (22e), les Buffalos ont vu leur série de trois victoires s'arrêter brusquement. Leur année 2020 se termine donc sur une fausse note. Selemani a marqué le seul but du match juste au retour des vestiaires (49e). Malgré plusieurs occasions, dont deux très belles pour Bezus et Depoitre, Gand n'a pas pu égaliser. Le KVK dépasse sa "victime" du jour au classement.



Le KVO a infligé une deuxième revers de rang à OHL, qui n'a plus gagné depuis trois matches. Malinov a ouvert le score mais Theate et un auto-goal de Ngawa ont changé le nom du bénéficiaire des trois points.