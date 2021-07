Jordi Condom : La différence ? "On a perdu les duels et on avait moins de supporters!" - Pro... Pour son retour parmi l'élite, le RFC Seraing a perdu son premier match de championnat face à Courtrai, 2-0. Jordi Condom est le nouveau coach du club liégeois, il analyse au micro d'Eleven la rencontre de ses hommes. Deux éléments clés dans cette défaite pour le coach espagnol : "On a perdu les duels, et on a eu moins de supporters. Pour le reste, en termes d'occasions et de jeu pour moi c'était pareil. On ne peut pas dire que Courtrai a été supérieur à nous. On a manqué d'expérience. (...) En première mi-temps, pour le même prix on peut ouvrir le score. Je viens de voir les statistiques, la différence se fait vraiment au niveau des duels gagnés. Mais je suis très content de l'équipe. Ce sont des joueurs qui jouent pour la première fois en D1 et venir ici, faire un match pareil pour commencer la saison, ça fait du bien." Pour Condom, une autre différence venait de la composition du banc, nettement moins fourni et expérimenté du côté liégeois. Mais il a confiance en son équipe, qui va progresser au fil de la saison. Le coach passe un message à sa direction, il a besoin rapidement de nouveaux joueurs, quant à l'expérience, elle viendra avec les rencontres.