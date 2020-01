Courtrai, mené 0-2, prend finalement un bon point contre le Club de Bruges

Tout avait bien commencé pour les hommes de Philippe Clément qui menait 0-2. Mais Courtrai y a cru jusqu’au bout et va arracher un bon point contre le Club de Bruges.

La rencontre ne peut mieux débuter pour Bruges. Dès la 8e minute de jeu, Deli s’en va inscrire son 2e but de la saison d’une tête à la suite d’un corner donné par Vormer qui signe son 14e assist.

Ce but va réveiller Courtrai qui ne baisse pas les bras et se procurent quelques occasions (De Sart à la 12e et D’Haene aussi à la 12e et Mboyo 34e).

Et alors que l’on pense que Courtrai va égaliser, Ricca double la marque sur un nouvel assist de Vormer.

Si Bruges est bien, Courtrai va réduire le score peu avant la mi-temps. Mboyo s’en va marquer sur un centre de Kagé. C’est 1-2 après 45 minutes et le score ne va pas en rester là.

Car en seconde période, Courtrai revient de la meilleure des manières en égalisant via Moffi (47e). Courtrai est seulement la deuxième équipe avec l’Antwerp à inscrire deux buts quand Bruges se déplace en championnat.

On repart donc de zéro. Courtrai et Bruges continuent à se procurer quelques occasions (53e Kagé et 71e De Ketelaere, Mitrovic 85e), mais le score ne va plus changer. Les hommes d’Yves Vanderhaeghe prennent un bon point contre Bruges et voient un peu plus le maintien en bonne voie.