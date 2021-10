Courtrai furieux de voir Luka Elsner partir au Standard : "C'est une falsification de la compétition"

Mbaye Leye n'est plus l'entraîneur du Standard - 04/10/2021 L'information n'est pas encore officielle, mais nous sommes en mesure de vous le confirmer : Mbaye Leye n'est plus l'entraîneur du Standard de Liège, qui occupe la douzième place de la Pro League avec un bilan de 13/30. Le Sénégalais fait les frais du mauvais début de saison des Rouches, qui restent sur trois défaites consécutives et dont les prestations ne répondent pas aux attentes ces dernières semaines. Selon nos confrères de Sudpresse, les adjoints de Mbaye Leye, Eric Deflandre et Patrick Asselman (deux autres anciens joueurs du Standard), ont également été priés de se chercher un nouveau club. C'est l'entraîneur des gardiens, Jean-François Gillet, qui assurerait l'intérim pendant la trêve internationale et jusqu'à la prise de fonction d'un nouveau coach. Nommé entraîneur principal du Standard le 30 décembre dernier, Mbaye Leye n'aura donc passé que neuf mois à la tête des Rouches. Le bilan du successeur de Philippe Montanier à Sclessin ? 36 matches, 15 victoires, 15 défaites. Tout avait pourtant bien commencé en janvier dernier, avec quatre victoires consécutives pour relancer le Standard dans la lutte pour les play-offs I, qu'il n'avait finalement pas réussi à atteindre. Mais l'euphorie n'avait pas duré longtemps : défaites à Bruges et contre Anderlecht lors du Classico, défaite en finale de la Coupe de Belgique face à Genk, cinq défaites en six matches de play-offs II... Et cette saison, en à peine dix journées de championnat les Rouches ont déjà connu quelques sévères dégelées (2-5 contre l'Antwerp, 4-0 à l'Union, 3-1 à Malines en étant menés 3-0 après moins de vingt minutes de jeu...), en plus d'une nouvelle défaite à domicile lors du Classico. La direction liégeoise voulait bâtir sur du long terme avec Mbaye Leye, il n'en sera finalement rien : les derniers résultats, les prestations des joueurs sur le terrain et la colère des supporters ont fait voler en éclat les promesses de ces derniers mois.