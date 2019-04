Courtrai dispose du Cercle et revient à un point de l'Union

Courtrai s'est imposé au Cercle Bruges samedi dans le cadre de la cinquième journée des play-offs 2 (Groupe B) du championnat de Belgique de football (1-2). Grâce à un doublé de Hannes van der Bruggen (54e, 76e), les Kerels (12 points) reviennent à une longueur de l'Union Saint-Gilloise. Plus tôt dans l'après-midi, les Bruxellois ont perdu leurs premiers points face à Zulte-Waregem (2-2).

Courtrai a pris le début de la rencontre à son compte notamment grâce à une infiltration de Christophe Lepoint (2e). Poussé par Serge Gakpé, le Cercle est revenu dans le match sans pour autant construire de belles actions. Le public a dû se contenter d'une bonne action de Benjamin Lambot (16e). Gakpé, qui s'est fait chiper le ballon in extremis (39e, et Xavier Mercier, dont le tir est passé peu du poteau (44e), ont tenté de suivre l'exemple de leur capitaine sans réussite.

A la reprise, on avait vu plus d'actions en cinq minutes que pendant les 45 premières. Comme les deux équipes misaient sur le contre et laissaient beaucoup d'espaces, il y avait du but dans l'air. Et sur un mauvais renvoi de la défense brugeoise, Van der Bruggen a ouvert la marque (54e, 0-1). La ligne arrière des Kerels n'étaient pas mieux inspirée et Adrien Bongiovanni en a profité pour égaliser (55e, 1-1). Courtrai n'a pas accusé le coup et sur un centre de Teddy Chevalier, le capitaine des Kerels a inscrit son deuxième goal de la saison (76e, 1-2).

Waasland-Beveren (6e, 1 point) reçoit Mouscron (5e, 12 point) dimanche à 20 heures.