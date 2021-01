Courtrai dépose plainte contre l’état du terrain d’Ostende

Courtrai avait déjà joué son match à Ostende "sous réserve", le club flandrien va un pas plus loin en déposant plainte auprès de l’Union belge. La

Commission des litiges devra se prononcer. S’il est entendu le KVK pourrait s’imposer sur tapis vert, rapporte Sporza.



Courtrai s’est incliné 2-1 contre le KVO. "Ostende n’a pas tout fait pour dégager le terrain. Ce n’était pas une promotion pour le football, ça ne servait pas non plus les téléspectateurs. De plus, le risque que les joueurs se blessent était plus important", estime Ronny Verhelst.



Le président des Kerels suggère que le match aurait pu se jouer ce dimanche "dans de meilleures conditions".



En cas de décision favorable, un score de forfait sera infligé à Ostende et Courtrai récupérera les trois points sur tapis vert.