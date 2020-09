Courtrai aurait-il dû bénéficier d'un penalty contre le Standard ?

On joue la fin du match et le Standard mène 2-1. Courtrai pousse pour revenir au score et pense y arriver lorsque Michiel Jonckheere s’écroule dans le rectangle. Accroché par Bodart, le joueur de Courtrai est quasi sûr d’obtenir un penalty.

Pourtant, après avoir visionné le var, l’arbitre de la rencontre, Jan Boterberg a préféré ne pas pointer le point de penalty, mais plutôt donner un bristol jaune au joueur pour simulation.

Une chose est sûre, cette phase risque de faire parler d’elle dans les prochaines heures. Heureusement pour le Standard, qui finalement remporte les trois points et remonte à la 2e place au classement général.