Courtrai-Anderlecht : Déplacement délicat pour des Mauves new look (LIVE 18h)

Anderlecht entame son championnat par une déplacement toujours compliqué au Guldensporen Stadion de Courtrai. Coup d'envoi de la rencontre à 18h.



> Le match en direct audio



Troisième du dernier championnat au terme d'une saison marquée par le rachat du club par Marc Coucke, le Sporting espère reconquérir un titre de champion décroché par le Club Bruges la saison passée.



Le mercato, le premier du duo Coucke-Devroe, a été animé au Parc Astrid. Le noyau a été revu de fond en comble (11 arrivées et 15 départs). Et n'est sans doute pas fini. Leander Dendoncker, Kara Mbodji et Lukas Teodorczyk sont toujours là mais pourraient quitter le club d'ici la fin du marché du transfert le 31 août.



Malgré ce grand chamboulement, l'équipe semble avoir trouvé ses marques et a livré des prestations intéressantes face à une opposition relevée (Rennes, PSV, Ajax) en préparation. "On termine sans défaite ... et ça c'est dangereux. Si on pense qu'on va manger tout le monde, je crois que ce n'est pas le bon comportement", s'est empressé de tempérer Hein Vanhaezebrouck. " On a marqué beaucoup. Il y a toujours du spectacle. Malheureusement, on encaisse aussi trop de buts."