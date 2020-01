Coupe de Belgique : une demi-finale particulière pour la famille de Sart

L’Antwerp reçoit Courtrai ce soir en demi-finale aller de la Coupe de Belgique de football. Un match particulier pour la famille de Sart et le papa Jean-François puisqu’Alexis de Sart joue à l’Antwerp et son frère Julien à Courtrai.

Dans les tribunes du Bosuil ce soir, un spectateur va vivre la demi-finale de Coupe de Belgique entre l’Antwerp et Courtrai d’une manière particulière. Jean-François de Sart, ex-joueur du RFC Liège et d’Anderlecht et ex-directeur sportif au Standard, va assister à l’affrontement de ses fistons. Alexis de Sart portera la vareuse anversoise et en face, Julien de Sart défendra les couleurs de Courtrai. Les deux frères de Sart qui vont sans aucun doute s’offrir quelques duels puisqu’ils évoluent tous les deux dans le milieu de terrain et ne pourront pas s’éviter.



Pour le paternel, cette opposition n’est pas une première mais elle reste un moment particulier. "La première fois que ça s’est passé, c’était lors d’un Zulte Waregem v Saint-Trond", explique Jean-François de Sart. "C’était un peu compliqué, en fait ce n’est pas le genre de rencontre que j’apprécie. Au fil du temps, on s’y habitue et aujourd’hui ça ne change plus grand-chose. La première fois c’était désagréable, c’était vraiment une mauvaise impression. Pour cette demi-finale aller de la Coupe de Belgique, je crois que ça va faire la sixième fois que je vois mes fils jouer l’un contre l’autre. Désormais, je ne redoute plus de voir un match où mes fils sont adversaires. On sera évidemment au stade ce soir. On a toujours les tickets de l’équipe qui reçoit, donc ce soir ce sera du côté de l’Antwerp. L’avantage de cette situation est qu’on ne doit se déplacer qu’une seule fois pour voir les deux jouer".

Chez les de Sart on sait frapper au but

Entre Alexis et Julien, lequel des deux ressemble le plus au papa ? "On sait qu’ils ont des qualités différentes et un style un petit peu différent. Mais ça n’a pas vraiment de sens de les comparer. Ils ont un tronc commun de formation et d’éducation, ça se ressent. Mais pour le reste, ils ont chacun leur particularité. Julien a peut-être un peu plus mon physique, mon allure quand je jouais. Alexis a récemment marqué sur une frappe de loin, Julien a aussi une bonne frappe et moi, une fois, j’ai marqué un goal de loin. Donc on peut dire qu’on a tous les trois une bonne frappe. Chez nous, le football revient souvent sur la table. Dans la famille, tout le monde est impliqué dans le foot. Il y a un cousin qui est entraîneur, l’autre est directeur technique à Waremme".

"Après chaque match, on discute évidemment de ce qui était bien et moins bien. C’est le cas depuis les matches des jeunes. Mais il n’y a pas beaucoup de débats car on est souvent tout de suite d’accord. Aujourd’hui, je n’ai plus besoin d’être derrière eux. Je ne sais pas si eux deux vont s’appeler et débriefer après le match de ce soir. Je pense qu’ils vont plutôt se charrier. Ils ont une grande complicité et s’appellent encore plus quand ils vont s’affronter", précise encore Jean-François de Sart.