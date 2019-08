Coup dur pour le Standard, Dussene out pour au moins six mois

Noë Dussenne s'est blessé ce jeudi à l'entraînement. Le défenseur, qui a rejoint le Standard cet été, souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Il sera indisponible pour une durée allant de 6 mois et 1 an, annonce le club liégeois sur son site internet.



Après une saison très solide à Mouscron, Dussenne avait été transféré pour renforcer la défense du Standard, notamment en raison de ... la blessure de Zinho Vanheusden.



Michel Preudhomme ne compte plus que quatre défenseurs centraux valides avec Bope Bokadi, Kostas Laifis et les jeunes Dimitri Lavalée et Hady Sangare.



Depuis son arrivée Noë Dussenne a été titulaire contre Saint Trond et a disputé une minute face à l'Excel, son ex-club, lors de la 4e journée.