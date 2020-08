Coup de tonnerre au Standard : l'homme d'affaires François Fornieri débarque dans le capital du club !

La rumeur de l’entrée dans le capital du club de Sclessin de François Fornieri circulait déjà depuis des mois. Gageons que les difficultés financières actuelles du Standard ont quelque peu précipité les événements. Il y a 15 jours, les deux hommes se sont rencontrés dans le midi de la France en compagnie de Lucien d’Onofrio, ami intime de François Fornieri. Dans la foulée, Bruno Venanzi et Lucien d’Onofrio avaient été déjeuner avec Bernard Tapie sur le vieux port de Saint-Tropez et la photo les montrant ensemble avait fait couler beaucoup d’encre et susciter pas mal d’interrogations.

Soulager l’état des finances

François Fornieri est un Liégeois d’origine italienne, tout comme Bruno Venanzi. Dans le petit monde liégeois des affaires, les deux hommes se connaissent, forcément. Et sans être des proches, ils s’estiment réciproquement. Fornieri est un supporter du Standard de longue date. Il avait déjà été, jadis, sponsor du Standard Femina. Acteur d’une véritable "success-story" avec sa société "Mithra" (dans laquelle Marc Coucke est actionnaire), il dispose de moyens importants qui devraient soulager le matricule 16, véritablement à l’agonie financière ces dernières semaines. Pour obtenir la licence, le club de Sclessin avait d’ailleurs dû recourir à une opération "one shot" en vendant le stade à une société immobilière pour 14 millions d’euros, avec un loyer annuel d’un million d’euros à charge du club. Mais le projet immobilier très ambitieux de Bruno Venanzi qui vise à transformer le site de Sclessin en complexe commercial et business-center a du plomb dans l’aile. Les investisseurs potentiels ne se bousculent pas au portillon et la crise sanitaire n’arrange évidemment pas les choses. Des organismes publics de financement hésitent fortement pour soutenir le projet. Bref, le contexte financier est difficile pour le Standard. Lequel accueille donc avec soulagement la venue de François Fornieri et son investissement.