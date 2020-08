Coup d’arrêt pour le projet du nouveau stade du Standard

"Le permis intégré" du nouveau stade du Standard n’a pas été autorisé par le Service Public de Wallonie, annonce la DH. Le permis n’est pas "refusé", mais le club liégeois devra revoir sa copie. Les parkings posent notamment problème selon le fonctionnaire délégué du SPW qui a étudié le dossier.



Le projet avait passé un cap important début juin. Le collège communal de la ville de Liège avait, en effet, rendu un avis favorable dans le cadre de la demande de permis de l’extension et de la rénovation du stade de Sclessin.



Le projet vise à étendre et rénover le stade Maurice Dufrasne tout en lui donnant une allure plus contemporaine et en assurant une meilleure intégration dans son environnement. Au-delà de la rénovation et de l'extension du stade, le projet porte également sur l'aménagement d'une vaste esplanade destinée à l'accueil des supporters et sur le réaménagement de l'échangeur du pont d'Ougrée, qui est vite saturé les jours de match. Des fonctions complémentaires sont également prévues, à savoir un immeuble multifonctionnel de bureaux, des espaces horeca, un centre fitness, une crèche, une zone commerciale et un espace dédié aux loisirs.

L'agrandissement ainsi envisagé permettra de passer d'une capacité de 28.700 à 32.000 places.