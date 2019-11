Coucke sort du silence à l'approche d'Ostende – Anderlecht

Comme l’an dernier, Marc Coucke est l’objet d’une forte attention médiatique à l’approche d’Ostende – Anderlecht. A deux jours du duel, le président du Sporting est dans le collimateur des supporters côtiers qui le considèrent responsable de la situation économique compliquée du club. Une thèse relayée par les médias du nord du pays et à laquelle Coucke a répondu par l’intermédiaire de son canal favori, Twitter, vendredi après-midi.

Coucke a notamment dénoncé des "demi-mensonges" parus dans la presse à son égard et "un traitement unilatéralement négatif." L’homme d’affaires a également revendiqué le travail effectué à Anderlecht depuis son arrivée. "Vincent (Kompany), Franky (Vercauteren), Michael (Verschueren) et moi travaillons en harmonie et durement pour le Sporting d’Anderlecht. Le projet autour des Belges et des jeunes issus de notre centre de formation entourés d’autres joueurs cadres mérite le soutien de tous mais nécessite encore beaucoup de travail. Ceci est notre seule priorité et le tout commence par une victoire dimanche", a-t-il écrit.

Coucke est notamment accusé de réclamer un loyer trop important (1,2 millions d'euros par an) pour la nouvelle tribune qu'il avait fait construire à Ostende.