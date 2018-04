Coucke : "Si on reçoit une proposition correcte pour Dendoncker, il pourra partir"

Leander Dendoncker, de retour à un bon niveau ces dernière semaines, a été "frustré" par le déroulement du dernier mercato. Cette fois, le jeune Diable Rouge de 23 ans devrait être autorisé à quitter le Sporting d'Anderlecht. Recevra-t-il son bon de sortie cet été ?

"La réponse est oui !, a clamé Marc Coucke sur le plateau de La Tribune. Premièrement, on le lui avait promis, et deuxièmement, j'ai eu une discussion avec lui, et la nouvelle Direction, c'est à dire Luc Devroe et moi, nous lui avons confirmé qu'en cas d'offre correcte, on le laissera partir. Qu'il joue ces derniers matches le mieux possible, c'est bon pour l'équipe, pour sa place chez les Diables Rouges, et c'est bon pour lui : au mieux il jouera, plus grand sera le club qui viendra le chercher ! Et vu comme il joue pour l'instant, beaucoup de clubs, dont tous ceux qui étaient là hier, seront intéressés. Je suis content pour lui."