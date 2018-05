Coucke répond avec humour à la rumeur Sagnol

Une rumeur venue d'Allemagne - du Bild en particulier -, annonçait l’existence de contacts entre Anderlecht et Willy Sagnol. Le Français était présenté comme le remplaçant de Hein Vanhaezebrouck sur le banc des Mauves.



Marc Coucke n'a pas tardé à réagir. Comme souvent, le Président du Sporting a utilisé son compte Twitter. Et comme souvent il a répondu avec humour.



"Je n’ai aucun contact avec Mr Sagnol, ni pour un job à Anderlecht, ni comme directeur PairiDaiza ni pour une autre fonction", a-t-il écrit.



Une manière aussi de faire un lien avec l'actualité puisque le parc zoologique de Brugelette, dont il est actionnaire, a été élu plus beau parc animalier d’Europe ce mercredi.



Pour en revenir à la rumeur, elle était plus que surprenante vu les déclarations récentes de la direction bruxelloise au sujet de l'avenir de Vanhaezebrouck. Sur la plateau de la Tribune, le milliardaire avait confirmé que Hein Vanhaezebrouck serait bien l'entraîneur d'Anderlecht la saison prochaine.