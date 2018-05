Coucke : "C'est un beau symbole pour les supporters"

Anderlecht s’est offert un prestigieux succès sur la pelouse du FC Bruges ce dimanche après-midi. Une victoire qui permet aux Mauves de revenir à deux longueurs du leader brugeois et de rêver à un invraisemblable 35ème titre de champion. Le Président Marc Coucke avait encore du mal à se remettre de toutes ses émotions au coup de sifflet final.

"J’ai vécu un beau match. Avec toutes les émotions qu’un top-match doit avoir. A partir du but brugeois, les secondes passaient lentement. Anderlecht est petit à petit en train de redevenir cette équipe qui a la possibilité de gagner chaque match. En décembre, on a perdu 5-0 ici. L’équipe d’aujourd’hui avait une mentalité totalement différente. Je félicite le staff et les joueurs pour cela. C’est un beau symbole pour les supporters d’Anderlecht, ça nous donne beaucoup de bonheur" a déclaré le nouveau patron du RSCA au micro de la RTBF.

Du côté des joueurs, on savourait également cette prestation pleine de force collective et de volonté.

"On mérite cette victoire. On a été dominants du début à la fin. On a bien respecté les consignes défensives. Sur une petite erreur de notre part, on encaisse un but mais, en dehors de ça, on n’a pas été mis en danger. C’est une victoire qui fait du bien. Bruges reste le favori pour le titre mais on est là et on espère bien terminer la saison" a expliqué Adrien Trebel.

"On a fait un gros match. C’est une superbe victoire, ça fait du bien. On est la première équipe qui vient gagner ici depuis longtemps. On n’a pas volé ce succès" a enchaîné Leander Dendoncker.