"Coucke buiten!" : Des supporters anderlechtois demandent le départ de Marc Coucke

0 sur 9, c'est historique et ce n'est pas glorieux. Jamais Anderlecht n'avait débuté ses play-offs avec un aussi maigre bilan. Les Mauves sont scotchés à la 5ème place du classement général et voient leur adversaire du jour, l'Antwerp, prendre 5 point d'avance dans la course à la 4ème place. La qualification européenne des Bruxellois est donc en danger et les supporters ont du mal à digérer le manque de résultats de leur équipe.

Après la défaite face au matricule 1 ce dimanche, plusieurs d'entre eux se sont réunis devant les grille du stade. Michael Verschueren, le directeur sportif du Sporting, est venu à leur rencontre mais s'est fait éconduire. Les fans rassemblés devant l'entrée ont demandé le départ de Marc Coucke, au son de "Coucke buiten". Malheureusement pour eux, le Président mauve n'a pas entendu directement leurs doléances, étant donné qu'il est en vacances. La police est intervenue et a vite dispersé les manifestants.