Corruption, cris racistes… Les Ultras Inferno du Standard accueilleront Malines sous les huées

Les Ultras Inferno 1996, l’un des principaux groupes de supporters du Standard, organiseront dimanche une "action de contestation" lors de la montée sur la pelouse des joueurs qui prendront part à la rencontre entre les Liégeois et Malines dimanche.

"Les histoires de corruption du KV Malines et la non-sanction à leur égard" (ndlr : Malines a été exclu de la Coupe de Belgique et n’a pas pu prendre à l’Europa League, mais a été autorisé à monter de D1B en Pro League) ainsi que "les faits de la semaine passée, où des cris de singes et des bras tendus" ont surgi des tribunes malinoises, ont poussé les Ultras Inferno à entreprendre des actions.

"Non loin de créer une polémique pour une entrée des joueurs sous les huées, nous nous devons de communiquer afin que tout le monde comprenne l’action en question", précise le communiqué des Ultras Inferno, qui reprendront leurs encouragements habituels dès l’action terminée.