Coronavirus : nos footballeurs se sentent-ils au-dessus des lois ?

Confinement général et obligatoire, distanciation sociale et interdiction des rassemblements sous peine de lourdes amendes : les mesures liées à la crise du Covid-19 sont connues de tous... ou pas. Car ce lundi de Pâques, Anderlecht reprenait les entraînements à Neerpede... Et le week-end dernier, le joueur du Standard Obbi Oulare était pris chez lui par la police en flagrant délit… de barbecue avec ses amis.

Commençons par le cas d’Anderlecht : un médecin du sport de Namur, actif à la Fédération d’aviron, a été le premier à s’étonner de cette violation apparente du confinement. Il a pris sa plume pour écrire au Bourgmestre d’Anderlecht.

" J’ai été stupéfait d’apprendre que les footballeurs d’Anderlecht reprenaient les entraînements à Neerpede " nous répète ce matin le Docteur Serge Broka. " Tous les autres sportifs, professionnels et amateurs, sont confinés et souffrent de cette situation. Ils évoluent sans repère, ni objectif : mentalement, ils sont totalement désorientés. Et que doit-on dire à tous ces jeunes qui courent dans les parcs… et se font ensuite verbaliser ? Pourquoi cette exception pour les footballeurs pros ? A moins qu’on considère qu’ils constituent une catégorie à part, mais alors cela pose d’autres questions…"

" Zone grise "

Interrogé par Sporza, le virologue Marc Van Ranst avait lui-même parlé de " zone grise " : " Je comprends le club, les joueurs font leur métier… mais pour la perception extérieure, ce n’est pas idéal. "

Joint ce matin, le bourgmestre d’Anderlecht confirme la réception du courrier. " Nous n’avons pas été prévenus par le Sporting… et c’est normal car il n’entre pas dans les compétences communales de vérifier le bon fonctionnement de chaque entreprise située sur son territoire " explique Fabrice Cumps. " Neerpede est un domaine privé : nous avons simplement signalé au Sporting qu’il devait appliquer les mesures de distanciation… ce qu’il fait. Au besoin, un commissariat de police jouxte le centre d’entraînement, donc les contrôles sont aisés. Enfin, nous avons contacté l’auditorat du travail, qui contrôle les pratiques des entreprises : il va produire une note générale des bonnes pratiques à l’usage de tous les clubs sportifs. "

" Sécurité hygiénique "

Même son de cloche au Sporting lui-même où, d’emblée, on avait précisé que toutes les précautions sanitaires étaient prises. Accueillir, à Neerpede, les joueurs désireux était justement destiné à éviter que ceux-ci s’exposent à une contamination dans les parcs publics.

" Nous avons un script très élaboré pour chaque joueur et membre du staff, avec toutes les consignes détaillées " explique le porte-parole David Steegen. " Chaque joueur a sa place de parking, avec une place laissée libre entre chaque auto. Le matériel d’entraînement est désinfecté avant et après chaque usage. Chaque joueur s’entraîne dans sa zone. Les joueurs vont de leurs voitures vers leur zone, et vice-versa. Il n y a jamais contact physique entre joueurs et entraîneur. Le social distancing est respecté à chaque moment. Il s’agit clairement d’entraînements individuels, jamais en groupe : ils ne se font même pas de passe d’une zone à l’autre. Enfin les joueurs s’habillent et prennent leur douche à la maison. Le Sporting crée un environnement sain et hygiénique pour chaque joueur… et l’entraînement est facultatif. "

Le Sporting précise aussi qu’il a été le premier club belge à mettre ses joueurs en quarantaine. Et rappelle que le Club Bruges, Gand et Genk s’entrainent dans les mêmes conditions depuis le début du confinement…

Barbecue malvenu…

Au Standard, une reprise des entraînements au club n’est pas encore envisagée. Mais on confirme que les joueurs sont parfaitement au courant des mesures générales de confinement et de distanciation sociale. C’est dans ce contexte que l’irruption des policiers chez Obbi Oulare, le week-end dernier, où un barbecue à plusieurs était organisé, a jeté un solide froid. L’attaquant liégeois a été mis à l’amende et aurait précisé " que les policiers ont un peu exagéré " (sic).

" Les joueurs ont été chacun informés par mail, et à chaque étape du processus, quant aux mesures en vigueur et à l’importance de les respecter" nous dit-on ce midi au Standard… qui précise que plusieurs de ses joueurs ont produit des petites vidéos appelant à respecter toutes les consignes sanitaires qui ont été relayées par le club... " Après, nous ne pouvons pas non plus contrôler tous les faits et gestes de nos joueurs dans leur sphère privée. Si Oulare sera mis à l’amende ? Il l’a été par les autorités compétentes, et c’est une très bonne chose. "

Exemplarité...

La valeur d’exemple des personnalités publiques, et des sportifs en particulier, est un thème récurrent. Inévitablement, le moindre écart est répercuté et amplifié. Mais c’est l’un des revers de la gloire. La gloire procure des droits ? Elle impose dès lors des devoirs proportionnels.

Ces dernières semaines, le monde du football (et du sport en général) s’est sensibilisé en faisant de nombreux dons financiers à la communauté des soins. Au quotidien, le milieu du foot doit aussi être intransigeant avec lui-même. Sans quoi, l’opinion garde de lui l'image d'un monde déconnecté, évoluant dans sa bulle dorée.

Fais ce que je te dis, pas ce que je fais ?