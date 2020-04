Coronavirus : Liège Métropole annule tout jusque fin juin, le Standard à l'arrêt total

Si quelqu’un en doutait encore, le stade de Sclessin sonnera creux jusque fin juin minimum. Les 24 bourgmestres des villes et communes de l’entité de Liège, réunis dans l’ASBL Liège Métropole, l’ont décidé samedi soir : " Aucun événement petit, moyen ou grand, public ou privé, en plein air ou à l'intérieur ne sera autorisé dans l'arrondissement de Liège jusqu'au 30 juin " dit le communiqué officiel.

L’Assemblée Générale des clubs de la Pro-Ligue doit avaliser le 24 avril prochain la décision d’arrêter le championnat… mais le Standard sait déjà à quoi s’en tenir du côté de ses autorités communales. Même si Liège Métropole prévoit éventuellement d’ajuster sa décision sur base des prochaines recommandations du Conseil National de Sécurité.

Décision logique

À Sclessin, on n’est pas trop surpris : le club fonctionne au ralenti, même si le stade abrite traditionnellement de nombreuses activités hors-foot. " Nous louons nos salles en semaine et les week-ends quand nous ne jouons pas, pour des événements d’entreprises ou des anniversaires privés " explique Olivier Smeets, le Directeur Communication des Rouches. " Pour l’instant, tout est évidemment à l’arrêt, mais dans la perspective d’un déconfinement progressif, cette décision jusque fin juin signifie forcément un manque à gagner pour le club. Nous prenons acte de cette décision. " Ces locations pèsent entre 50.000 et 80.000 euros das les recettes du club.

Fin juin, Sclessin devait accueillir son traditionnel Business Meeting, qui est donc reporté. Un salon de l’emploi prévu fin mars au stade a d’ores et déjà été postposé à novembre. Le traditionnel Fan-Day, habituellement programmé vers le 21 juillet, n’est donc pas (encore) impacté.

Pas de reprise des entraînements pour l’instant

Actuellement environ 80% du personnel du Standard est au " chômage temporaire pour cas de force majeure " (terme officiel du chômage économique) : seuls le jardinier et les ouvriers affectés à l’infrastructure sont encore actifs sur les deux sites, à Sclessin et à l’Académie Robert-Louis Dreyfus.

Les joueurs et le staff sont confinés chez eux, avec un programme adapté. Contrairement à Genk (depuis lundi passé) et à Anderlecht (dès demain lundi), le club n’envisage pas de reprises des entraînements pour l’instant. Pour rappel, la majorité du noyau a accepté les réductions de salaire proposées par le club. Seuls 6 joueurs restent en désaccord avec les mesures proposées et ont été mis au chômage économique.