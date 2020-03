Coronavirus : La Pro League prend des mesures, distance de 1 mètre pour les interviews !

– Ceux qui se sentent malades ou qui ont de la fièvre restent chez eux ce week-end et encouragent leur équipe préférée via les diffusions en direct, les chaînes de club, les médias sociaux…

Face à l’épidémie de coronavirus, la Pro League a publié un communiqué annonçant quelques recommandations supplémentaires. La Pro League s’est entretenue avec le SPF Santé publique, le cabinet de la Ministre de la Santé publique Madame De Block, le virologue Marc Van Ranst (KU Leuven) et la Cellule Football. Selon le communiqué, il ressort que "la situation actuelle nécessite une attention et un suivi particuliers, mais il n’est pas nécessaire de paniquer".

Une distance de 1 mètre pour les interviews (!)

Enfin, la Pro League a également publié quelques directives supplémentaires pour les clubs et les médias. Le but étant de "réduire au minimum le risque de contamination pour les joueurs et les collaborateurs en marge des matchs". Plus de poignées de main avant le match, pendant le toss et après le match. Pour éviter les contacts, les clubs sont autorisés à remplacer les interviews par une conférence de presse supplémentaire. Sinon, il est demandé de réaliser les interviews à une distance minimale d’au moins 1 mètre ! Le fameux spray des arbitres risque bien d’être utile pour faire respecter les bonnes distances…