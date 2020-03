Coronavirus : Huis-clos pour la dernière journée de Pro League, la finale de la Coupe reportée

La dernière journée de la phase classique de la Pro League se disputera finalement dans des stades vides, à huis clos, ce week-end. L’information nous a été confirmée par Pierre François lui-même. La finale de la Coupe de Belgique qui doit opposer le Club de Bruges à l’Antwerp est quant à elle reportée. Le match retour de la finale de D1B se disputera lui aussi à huis clos.

Les instances du football belge étaient au centre de nombreuses discussions ces derniers jours suite aux décisions strictes prises à l’étranger (reports de matches, huis-clos…). Elles ont finalement décidé d’agir avec la plus grande prudence et dans l’intérêt du plus grand nombre.

Lire aussi >> Toutes les compétitions de football amateur sont suspendues