Coronavirus - Eupen: 80 jeunes joueurs et leurs entraîneurs mis en quarantaine

L'AS Eupen a annoncé mercredi avoir mis 80 de ses jeunes joueurs et leurs entraîneurs en quarantaine après qu'un second cas ce coronavirs a été détecté en l'espace de quelques jours dans les équipes de jeunes des Pandas.

Un joueur des U18 avait été testé positif au Covid-19, ce qui avait mené à la mise en quarantaine de tous les joueurs et entraîneurs de l'équipe, qui ont de nouveau été testés mardi.

Un second résultat positif a été détecté lors de ces tests. "Comme il s'agit d'un entraîneur qui travaille également avec les équipes des U15, U16 et U21, la KAS Eupen a ordonné par mesure de précaution la mise en quarantaine d'un total de 80 jeunes et de leurs entraîneurs. Jeudi, toutes ces personnes seront testées. Les résultats des tests sont attendus vendredi et détermineront la suite de la procédure à prendre par la KAS Eupen", indique le club germanophone, qui précise que les "équipes des jeunes jusqu'aux U14 inclus ne sont pas concernées et continuent à s'entraîner".



Belga