En pratique, on se rapproche donc de huis clos... D’autant qu’il faut faire appliquer les contrôles aux entrées du stade et de la buvette…

" Chaque club est tenu de fournir une liste de membres assermentés pour les contrôles " reprend David Delferière. " Mais en pratique, cela pose peu de problèmes : les gens sont très compréhensifs et collaboratifs. De toute façon, nous n’avons pas le choix : les clubs qui n’appliquent pas les mesures s’exposent à des amendes de 2.500 euros et à la fermeture de leurs installations ! Il faut raison garder : la saison passée, nous avons dû décréter une saison blanche et les clubs ont hurlé… Ici, on peut continuer à jouer, même si les conditions ne sont pas idéales. Mais dans les pays voisins, les normes sont plus sévères qu’en Belgique. Ici, on n’a plus la cerise sur le gâteau… mais on a toujours le gâteau ! "

Bon appétit.