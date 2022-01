Coronavirus en Pro League : Plus de 50 cas de Covid en D1A, le protocole covid bientôt réactivé

La reprise de la Pro League prévue pour le 14 janvier risque bien d’être marquée par la recrudescence des cas de Covid au sein des clubs de l’élite. Jeudi matin, nos confrères de Het Nieuwsblad évoquaient une cinquantaine de cas positifs déjà recensés dans les clubs de D1A, soit 10% des joueurs de notre championnat. Un nombre de joueurs infectés qui nous a été confirmé par la Pro League via son porte-parole Stijn Van Bever.

Des cas détectés après que la Pro League ait demandé aux clubs de tester leurs joueurs à leur retour de vacances. "Les 18 clubs de Pro-League doivent organiser de tests pour leurs joueurs à leur retour de congé, et ces résultats sont communiqués à nos médecins. On ne fait pas fait de nuance entre les joueurs restés en Belgique et ceux qui reviennent de l’étranger. Comme l’année passée à pareille époque, on a répété nos consignes de plutôt limiter les séjours à l’étranger… mais ce ne sont que des conseils : ce n’est pas notre rôle de contrôler les allées et venues des joueurs. "

La Pro League a d’ores et déjà demandé aux clubs de s’assurer que leurs joueurs aient reçu leur troisième dose avant la reprise du championnat. "Ceux qui ne l’auront pas eu devront présenter un test négatif pour pouvoir participer aux matches de reprise. Mais on n’impose aucune obligation vaccinale : à nouveau, ce n’est pas notre rôle. Et si des clubs veulent écarter des joueurs qui ne sont pas vaccinés, c’est leur décision. "

Lundi prochain, l’assemblée générale de la Pro League se réunira pour réactiver le protocole covid appliqué lors de deuxième vague. "Autrement dit, à partir de 7 cas positifs dans son noyau, un club aura le droit de demander le report de son match", précise Van Bever.

"Les reports, ce n’est évidemment pas ce qu’on souhaite : on espère n’avoir aucun cas positif… mais il fait tenir compte des chiffres actuels. Le calendrier est assez chargé : le manager du calendrier devra trouver de nouvelles fenêtres, mais il existe au moins déjà 2 dates disponibles pour des matches reportés. "