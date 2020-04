Coronavirus : certains footballeurs sont au bord de la dépression…

L'arrêt du championnat et la crise du Covid-19 ne vont pas seulement toucher les footballeurs dans leur portefeuille, ils les chamboulent aussi dans leur tête. Certains seraient même au bord de la dépression. C'est ce que révèle une étude menée dans les 24 clubs pros belges par Sporta, le syndicat des joueurs.

Car si certains coaches adorent le jeu dans les petits espaces, avec le confinement les joueurs découvrent… l’entraînement en petit espace : c’est leur télétravail à eux, du sport en appartement...

Selon l’étude menée en Belgique par Sporta, à l’initiative de la FIFPro, le syndicat international des joueurs, 47 % des joueurs interrogés se disent stressés par la situation actuelle, sportive et sanitaire. Pire : 16% de ces joueurs avouent ressentir des symptômes… dépressifs !

" Que voulez-vous, ces joueurs sont habitués à passer 4, 5 ou 6 heures par jour à l’extérieur pour pratiquer leur sport, en groupe et dans une ambiance de vestiaire " explique Sébastien Stassin du syndicat Sporta, lui-même ancien joueur de D1 au RWDM et au Cercle Bruges. " Et subitement, ils se retrouvent isolés et confinés à la maison, livrés à eux-mêmes et obligés de s’entraîner à l’intérieur. C’est leur métier, c’est leur passion. Et puis ils ont, comme tout le monde, des charges : des prêts à rembourser et l’habitude d’un certain standard de vie qui n’est plus rempli. "

" 30% de baisse… "

Dans l’étude, 1 joueur sur 4 se dit inquiet pour son avenir… surtout maintenant avec ce championnat qui ne reprendra plus.

" Ce n’est pas la crainte de ne pas retrouver un club, mais plutôt celle de ne pas obtenir à nouveau les mêmes conditions salariales " poursuit Stassin. " J’estime que le tarif pour les joueurs dits " normaux " a diminué de 30%... et c’est un minimum. Ce sera toujours la même chose : les petits vont rester petits et les joueurs moyens vont perdre de la valeur. Mais pour les toutes grandes vedettes, rien ne va changer car il y aura toujours pour elles des clubs intéressés, et donc cette garantie d’être surpayé. "

Depuis le début de la crise pandémique, c’est une tendance marquante : les joueurs de Belgique se syndicalisent en masse ! Mais la syndicalisation n’est pas dans la culture du milieu car elle reste mal vue chez nous. Sous la pression des clubs et des agents bien sûr.

" C’est typique, les footballeurs n’anticipent jamais de quelconques difficultés d’avenir. C’est seulement quand les problèmes surviennent qu’ils se réveillent et cherchent du soutien, par exemple en se syndiquant. En Angleterre, tous les joueurs sont automatiquement syndiqués par leurs clubs quand ils signent leur contrat. En Belgique, nous nous faisons entendre lors de l’élaboration de la CCT (Convention Collective de Travail), mais pour le reste, nous avons du mal à peser dans les négociations. Les clubs nous voient d’un mauvais œil car nous osons dire les choses qui ne vont pas dans l’intérêt du joueur. Ce n’est pas toujours le cas des agents… puisque ceux-ci sont payés par les clubs, alors que nous le sommes par les joueurs. Les clubs préfèrent continuer à travailler avec des agents… "

On en devine les raisons…

" Le début d’une longue série… "

Avec la grande crise économique qui s’annonce, le foot belge saura-t-il tirer les bonnes leçons ? C’est évidemment la grande question.

" Vous savez, la crise est déjà là depuis un certain temps vu les pratiques menées " conclut Sébastien Stassin. " Il faudra qu’une fois pour toutes, les clubs cessent de proposer 100 euros quand ils n’en ont que 50 en caisse. Les clubs vont maintenant être obligés de réfléchir davantage avant de donner des contrats mirobolants. Regardez où cela a mené certains clubs actuellement comme Lokeren, Roulers, Virton ou, par le passé, Tubize. Et ce ne sont que les premiers d’une longue série selon moi… "

Voilà qui promet…