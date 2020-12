Coronavirus : Bruges devra se passer de Vormer, Horvath et Schrijvers contre l'Antwerp

Le Club Brugeois a annoncé sa sélection de joueurs pour affronter l'Antwerp ce dimanche (13h30) et on note quelques absents. Trois joueurs ont été testés positifs au coronavirus et sont désormais en quarantaine : Ruud Vormer, Ethan Horvath et Siebe Schrijvers. Une tuile pour les Brugeois au moment d'aborder un match important face aux Anversois.

Bruges a déjà été touché par le coronavirus à plusieurs reprises cette saison. David Okereke et Brandon Mechele ont été testés positifs en septembre. Simon Mignolet, Michael Krmencik et Odilon Kossounou avaient ensuite subi un test positif en octobre. Le mois passé, c'est Eduard Sobol qui avait été contaminé.

Le Club rend visite dimanche à l'Antwerp dans le choc de la 16e journée de la Jupiler Pro League. Les Brugeois, deuxièmes du championnat avec 30 points, peuvent s'emparer de la tête après la défaite 1-0 de Genk (31 points) à Anderlecht vendredi. L'Antwerp (25 points) est cinquième.