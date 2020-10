Coronavirus au Standard : Lestienne, Shamir et Tapsoba positifs et absents contre Saint-Trond et Benfica

Le Standard compte trois joueurs positifs au Coronavirus de plus ! Maxime Lestienne, Eden Shamir et Adboul Fessal Tapsboa sont concernés et manqueront les rencontres face à Saint-Trond en Pro League et face au Benfica en Europa League.

"Vendredi en début d’après-midi, l’ensemble de la délégation rouche s'est soumis à un test Covid 19 préalable à la rencontre de championnat de ce dimanche au STVV. Les résultats reçus ce samedi en début d’après-midi indiquent que Maxime, Eden et Abdoul sont positifs. Les joueurs concernés se sont directement mis en quarantaine et ne se sont donc pas présentés à l’entraînement programmé cet après-midi à 16H.

De plus en plus de joueurs se révèlent positifs au Covid-19, alors que le gouvernement fédéral belge a décidé de poursuivre la compétition. Il faut dire que les joueurs sont testés plusieurs fois par semaine, ce qui implique forcément un nombre élevé de cas.

On rappelle que dès qu'une équipe comporte sept joueurs ou plus positifs, le club peut demander le report de la rencontre.