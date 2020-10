Courtrai - Anderlecht : le résumé - Pro League - 10e journée - 23/10/2020 Après deux partages et une défaite, le Sporting d’Anderlecht a retrouvé la voie du succès vendredi soir face à Courtrai en ouverture de la 10e journée de Pro League. Les Bruxellois se sont nettement imposés 1-3 malgré quelques frayeurs devant le but d’Hendrik Van Crombrugge. Trop maladroit pour profiter de ses occasions, Courtrai s’est trop souvent exposé aux offensives anderlechtoises qui ont abouti trois fois grâce à Lukas Nmecha (6eet 65e) et Percy Tau (30e). En fin de match, Anderlecht passera à côté de sa deuxième ‘clean sheet’de sa saison suite à un penalty controversé transformé par ‘Pelé’Mboyo (87e). Grâce à cette victoire, l’équipe de Vincent Kompany s’enlève un peu de pression et s’installe provisoirement à la 6eplace du classement avec 17 points, un de moins par rapport à la troisième place occupée par le Standard avant son déplacement à Saint-Trond. Coutrai reste quant à lui 9e avec 14 points.