Coronavirus : 12 cas positifs à Charleroi, dont Karim Belhocine et six joueurs

Douze cas positifs au Coronavirus ont été détectés au Sporting de Charleroi ces derniers jours. Six joueurs et six membres du staff. Karim Belhocine, le coach carolo est notamment concerné. La rencontre face au Beerschot samedi est en danger.

La semaine dernière, Lukas Teodorczyk avait été testé positif. Depuis, une série de nouveaux tests ont été réalisés et Amine Benchaib, Saido Berahino, Joris Kayembe, Kaveh Rezaei et Ognjen Vranjes sont également contaminés. Dans le staff, Karim Belhocine, Frank Defays, Samba Diawara, David Dalmut, Damien Januel sont concernés. Pierre-Yves Hendrickx, membre de la direction, n’y échappe pas non plus. Ils ont tous été placés en quarantaine.

Le Sporting annonce qu’un nouveau test sera réalisé ce mercredi, dans la perspective de la rencontre de samedi. Si d’autres joueurs devaient être positifs, le club carolo aura le droit de demander le report du match.