Cools: "Avant les PO1 on avait tout à perdre, mais on est champion"

Bruges a décroché son 15ème titre de champion de Belgique grâce à son partage 1-1 au Standard. Un titre mérité pour les joueurs brugeois. "On mérite ce titre de champion même si cela a un peu moins bien tourné durant les Play-offs", confie Ruud Vormer. Des propos appuyés par Dion Cools, qui était soulagé après la rencontre : "avant les PO1, on avait tout à perdre. Il y avait un moment que c’était dur pour nous. Mais on a fait un bon match aujourd'hui. Je suis heureux et c’est le plus important."

Vincent Mannaert était aussi satisfait à l'issue de la rencontre. Pour le directeur exécutif du FC Bruges, ce titre, "c'est un gros soulagement. Si tu es premier dès le début du championnat et que ça dure, c'est un soulagement et une fierté. On n'était pas favori pour le titre. Après deux premiers mois difficile, la machine s'est lancée. Je pense que l'on a fait un parcours exceptionnel jusqu'au nouvel an. Et puis si on a eu un peu de mal, ce groupe est toujours revenu. C'est typique de cette équipe."

Place maintenant à la fête avant de recevoir Gand dimanche prochain pour célébrer le titre en compagnie des supporters. Mais nul doute que les joueurs ne vont pas attendre une semaine avant de faire la fête.

"Il faut profiter du moment présent. Etre champion après ce match-là, c’est le top. Je ne vais pas vous analyser les matches de championnat et des Play-offs aujourd’hui. Je m’en fous. On est content d’être champion contre le Standard. On va faire la fête et on va profiter. Le dernier match, on va le jouer comme des compétiteurs mais ce n’est pas le plus important ", déclare Benoît Poulain.

Nul doute que Timmy Simons va aussi en profiter et de conclure : "Je m'amuse avec les jeunes, mais ce sont eux qui font la fête. Moi je dois récupérer pendant 3 jours."