Contrôle poitrine et frappe enchaînée : le défenseur Mechele marque comme un attaquant - Pro... Brandon Mechele a offert la victoire au Club de Bruges dimanche après-midi face à Genk en signant le but du 3-2 définitif à la 77e minute. Auteur du 12e but dans sa carrière, le défenseur des Diables rouges a fait trembler les filets de manière plutôt atypique pour un défenseur. Un but qui est avant tout fruit de son audace et de sa volonté d'amener le surnombre dans le camp limbourgeois. Mechele s'est ainsi retrouvé dans le rectangle adverse. Et a décidé d'y rester. Une présence inhabituelle captée par Noa Lang qui a profité immédiatement de l'occasion pour le servir d'un ballon piqué. Dos au but, Mechele a épousé les mouvances d'un attaquant de pointe en réaliser un superbe contrôle de la poitrine orienté avant d'enchaîner d'une frappe croisée du gauche imparable! Le dernier but de Mechele remontait à novembre 2017 soit plus de trois ans.