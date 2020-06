Contre toute attente, Dieumerci Mbokani prolonge son aventure à l'Antwerp

Mbokani, Soulier d'Or de La Tribune : "Jouer encore quatre ou cinq ans, et pourquoi pas à... Dieumerci Mbokani, qui a "échoué" à la deuxième place derrière Hans Vanaken lors du récent référendum du Soulier d’Or, a par contre reçu le premier Soulier d’Or de La Tribune, attribué par les journalistes et chroniqueurs de l’émission de la RTBF. Benjamin Deceuninck est allé à la rencontre de l’attaquant congolais pour lui remettre son prix et tailler une bavette en sa compagnie…