Condom malgré la défaite de Seraing : Je pense que tout le monde aime voir notre style de jeu" -... Seraing s’est incliné 0-1 face au Standard dans le derby liégeois mais les Sérésiens n’ont pas à rougir de leur prestation. Mieux dans le jeu et plus dangereux, les Métallos auraient mérité mieux. Jordi Condom était évidemment déçu du résultat mais était satisfait de la prestation des siens : "Ça aurait été mieux de gagner ou au moins de prendre un point mais je suis fier de la prestation. C’est le foot. Je pense qu’on a été meilleur que le Standard. Mais parfois en foot ça se passe comme ça, tu marques sur des occasions pas très claires. Aujourd’hui on s’est créé beaucoup d’occasions mais le gardien adverse a fait un très bon match. A nous de continuer dans la même lignée parce que les bons résultats vont arriver. On est une petite équipe, on doit travailler beaucoup mais je pense que tout le monde aime voir notre style de jeu". Avec son jeu attrayant, Seraing occupe la neuvième place avec neuf unités. Un bilan comptable qui aurait pu être encore meilleur : "Je suis sûr qu’avec les quatre matchs qu’on vient de faire ça va aller. Si on gagne le match ici et celui qu’on pouvait gagner à Ostende, on est leader. On a 9 points et je suis très content avec ça mais il ne faut pas s’arrêter là parce que pour le même prix on a 12 ou 15 points. Il nous faut des points pour nous sauver parce que c’est l’objectif et on ne veut pas le faire au dernier moment". Les Métallos se déplaceront à l’Antwerp le week-end prochain.