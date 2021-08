Ce dimanche, dans Complètement Foot, toute l’équipe est revenue sur la claque prise par le Standard face à l’Union Saint Gilloise. Les hommes de Leye ont perdu 4-0.

Ce samedi, le Standard a été en dessous de tout face à l’Union Saint-Gilloise. Thomas Chatelle, notre consultant Complètement Foot "on a vu une énorme différence entre les deux équipes."

Et d’ajouter : "On a vu tout de suite la différence entre une équipe qui maîtrisait son sujet et une autre qui se cherchait et qui perdait ses duels sur toutes les parties du terrain."

Thomas Chatelle va même plus loin et parle même d’un système de jeu qui a mangé l’autre : "L’Union a parfaitement joué dans son 3-5-2 qui a tout bien fait à tous les niveaux et l’autre, celui du Standard, a tout raté. On a vu un système qui a mangé l’autre. Les trois défenseurs centraux de l’Union sont passés comme dans du beurre face à Klauss et Amallah. Le losange du Standard n’a rien donné. Il n’y avait pas de verticalité, pas de profondeur et pas de numéro 10. Et puis les flancs qui sont une force du Standard n’ont rien donné. On n’a jamais vu Hugo Siquet alors que dans un système avec losange, ils est hyper important. C’est vraiment une leçon à tous les niveaux pour ce Standard-là. Et puis L’Union a cet enthousiasme du montant comme Seraing."

On est d’accord pour dire que c’est un off-day

Notre journaliste Pascal Scimè abonde lui aussi dans le même sens :

"On est d’accord pour dire que c’est un off-day. Hormis 10 minutes en début de match où le Standard était bien. Mais quand l’Union a sur lire le match et a vu que le Standard n’était pas dans le coup, les joueurs ont profité des faiblesses. Et puis si tu ne gagnes pas les duels, mentalement tu as perdu."