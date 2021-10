En coulisses la donne est similaire, au point où plusieurs têtes semblent être menacées. "Il y a une cacophonie qui nuit pour l’instant au Standard. Contrairement à ce qu’on a pu lire, Benjamin Nicaise n’a pas été mis en congé forcé. Il a pris quelques jours de vacances, c’était planifié avec la direction" continue Pascal Scimè. "Selon moi, on n’a pas demandé non plus à Alexandre Grosjean de faire un pas de côté au niveau de la gestion sportive. Cela n'a aucun sens, c’est un directeur général, il ne s'occupe pas du sportif (il ne recrute pas les joueurs), il signe les contrats", précise notre journaliste, avant de revenir sur l’avenir du directeur sportif :"Aujourd’hui, Benjamin Nicaise est toujours à son poste. Ce lundi ou mardi, il y aura une série de réunions pour discuter de son rôle au sein du club".

Notre consultant Thomas Chatelle poursuit dans la même direction :

"Il faut faire les choses dans l’ordre. Le club doit d’abord savoir s’il continue avec Benjamin Nicaise, et voir s’il peut continuer avec le club, et surtout s’il peut vivre dans une même pièce avec Mbaye Leye. Aujourd’hui, on a l’impression que non".

Concernant l’avenir de l’entraîneur, les choses risquent également de bouger dans les prochains jours. "Des décisions seront prises. La direction va discuter aussi avec son entraîneur", termine Pascal Scimè. A ce stade, difficile de connaître le chemin que prendra le Standard. Tous les scénarios sont encore plausibles.