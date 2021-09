Complètement Foot : Pour Joachim Mununga, "les deux buts gâchent un peu cette prestation magnifique"

"Ça a commencé tout doucement et difficilement. Mais on a bien réagi. Le score est attendu et les Diables ont bien déroulé. Les deux buts gâchent un peu cette prestation magnifique. C’est un point sur lequel il faudra s’améliorer."

Pour Pascal Scimè , ce match a été qualifié de "rentrée. Parce qu’on a vu des joueurs qui ont subi le cours des événements au début. Comme à l’école, on est un peu dissipé et c’est encore un peu les vacances. Mais offensivement on est déjà dedans. Il faudra faire quand même attention, car il y a eu quelques moments d’inattention qui ont amené des buts."

Au-delà des deux buts encaissés, toute l’équipe de Complètement Foot voulait souligner les points positifs.

On a avec Lukaku l'un des trois meilleurs attaquants à l’heure actuelle.

"Si on s’attache aux prestations offensives de certains, comme Lukaku, ça fait plaisir de le voir comme ça. On peut toujours compter sur lui. Il lui faut un rien et c’est goal. On a le meilleur attaquant à l’heure actuelle, ou l’un des trois meilleurs avec notamment Lewandowski et on doit l’utiliser encore plus et plus. J’aurais voulu voir plus de centres par exemple. On a vu des belles déviations de Hazard. Foket rentre et marque. Et puis Saelemaekers a fait un bon match. Après, ne nous voilons pas la face, on a encore du travail. La fin de match a été un peu bâclée c’est un peu dommage", commence Joachim.

Et Pascal d’ajouter : "Oui, Lukaku marque son 66e but en sélection. Foket est très bien rentré. Et je veux mettre en exergue la prestation de Saelemaekers. Par son envie, c’est le meilleur ce soir. Aujourd’hui, il a marqué des points. Il a été appliqué. Enfin, il y a Vanaken. C’est un diable qui, selon le sélectionneur a sa place dans le groupe. Donc arrêtons de toujours parler de lui en négatif. Il s’est fondu dans le collectif. Après une semaine difficile, il a marqué ce soir. Attendons d’autres matches, mais aujourd’hui, il avait gros à jouer."