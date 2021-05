Complètement Foot : Mehdi Bayat sur le nouveau coach, "Il y a eu match entre ma vision et celle proposée par Edward Still"

C’est officiel, Edward Still est le prochain coach de Charleroi. Le club l’a confirmé sur ses différentes plateformes.

Ce dimanche dans Complètement Foot, toute l’équipe est revenu sur la nomination d’Edward Still comme nouveau coach de Charleroi. Et pour en parler, Mehdi Bayat, qui était l’invité de l’émission.

"Edward avait dit qu’il respecterait son club en Chine. Il avait un match cette après-midi et il voulait aller jusque-là. Et puis, c’était plus simple de l’annoncer aujourd’hui pour les journaux. Il devrait prendre l’avion et arriver en Belgique mercredi et il sera disponible la semaine suivant, après sa quarantaine, lors d’une conférence de presse le 27 mai."

Et l’administrateur délégué de Charleroi d’ajouter : "C’est le profil exact que l’on cherchait. On avait une vision en tête, mais on voulait aussi mettre en place une stratégie sportive en place dans le temps. Et il y a eu match entre mes visions et ce qu’Edward proposait. Je pense que la stabilité de Charleroi plaît, on a donc reçu beaucoup de cv et la personnalité du nouveau coach nous a convaincus."

On le voit, la jeunesse et la modernité, c’est ça que recherchait le club. Et pour Charleroi, il est temps de passer le palier de club du subtop à club du top. Un choix risqué, mais le coach est bon pour Mehdi Bayat :

"Tout le monde sait à quel point il est brillant. Il a une intelligence hors norme dans le milieu du foot et les présentations qu’il m’a envoyées, m’ont convaincu. On a réussi en 9 ans à dépasser pas mal d’équipes, et si on veut redevenir en vue et arriver dans les grands, il faut rentrer dans une nouvelle ère avec un coach jeune, moderne et avec une vision tactique. J’ai envie de voir Edward et pouvoir travailler avec lui dès la reprise le 12 juin."