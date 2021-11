Complètement Foot, Charleroi - Anderlecht : "Il y a clairement penalty sur Verschaeren" selon Stéphane Breda

Sur la phase entre le défenseur de Charleroi, Karim Zedadka , et l’attaquant anderlechtois, Yari Verschaeren , Stéphane Breda a d'abord pensé "qu’il simulait et qu’il n’y avait pas faute". Mais en revoyant l’action sous un autre angle, "on voit clairement que le bras du défenseur le pousse dans le dos." Dans ce cas-ci, pour lui, l’arbitre est extrêmement bien positionné et il sent le match comme les joueurs. "Il a vraiment senti que le joueur était déstabilisé."

Yari Verschaeren et Sergio Gomez célèbrent un but lors de la rencontre Charleroi-Anderlecht © BELGA PHOTO LAURIE DIEFFEMBACQ

Bataille dans le rectangle lors du match Union Saint-Gilloise - OHL © BELGA PHOTO LAURIE DIEFFEMBACQ

Vendredi soir, lors de la rencontre entre l’Union Saint-Gilloise et OHL, un penalty est réclamé par les Bruxellois en début de seconde mi-temps à la suite d’une faute de main dans le grand rectangle. L’arbitre, Nathan Verboomen, se fait appeler par le VAR mais reste sur sa décision et n’accorde pas de penalty. Pour Stéphane Breda, "c’était plus qu'une situation d’interprétation" et "l’arbitre de terrain a totalement raison." Le bras du joueur est le long du corps et il n’y a aucune intention d’agrandir sa surface corporelle. Selon notre consultant arbitrage "le VAR n’aurait pas dû intervenir". Il ajoute même que "l’arbitre de terrain a eu le courage de contredire le VAR et de ne pas se couvrir", "sa décision est vraiment impeccable". Lorsque les phases de match ne sont pas claires, il faut laisser "l’interprétation à l’arbitre".