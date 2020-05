Comment préparer la prochaine saison ? Les cas d'Anderlecht et de Charleroi

"Au lieu de nous calquer sur des dates, on a raisonné sur des cycles de travail et un niveau à retrouver", poursuit Pierre-Yves Hendrickx. "Une préparation classique dure 6 semaines, en général tout est organisé et très carré… et on s’y tient ! Ce qui va changer cette année, c’est que les joueurs n’ont plus fait de ballon et de collectif depuis 2 mois ! La base physique est là, mais il va leur falloir retrouver le rythme et les automatismes football. On a donc prévu une préparation plus longue… surtout si le championnat débute en septembre plutôt qu’en août. Dans ce cas, on pourrait même prévoir un deuxième stage, entrecoupé d’une nouvelle période de repos. Tout est ouvert : tout dépendra de la date de démarrage du championnat… et du format, D1A à 16 avec play-offs ou D1 à 18 ou 20 clubs sans play-offs, en matches aller-retour…"

"C’est impossible de vous répondre", reprend David Steegen pour Anderlecht. "J’enchaîne les réunions… mais tous les plannings sont à l’arrêt ! Et tout sera remanié en fonction des décisions de la Pro-Ligue, vendredi prochain. On est tous obligés d’attendre."

À Charleroi, on n’a pas tergiversé : dès la communication de Sophie Wilmès mercredi, les joueurs ont illico été mis en congé. "Nous les avons mis en congé car le travail effectué depuis deux mois était intense", explique Pierre-Yves Hendrickx , le Directeur Général carolo. " Les programmes étaient individuels et collectifs, avec souvent deux séances quotidiennes via ZOOM et des contrôles suivis des données de chacun par notre staff. Ici, on leur a donc donné leurs 3 semaines de congé légal, ce qui nous permettra de reprendre vers le 8 juin. Mais c’est une décision basée sur le planning de préparation : cela n’a rien à voir avec une volonté d’économiser des salaires ou d’éviter les entraînements à vide. Le Sporting de Charleroi est l’un des seuls clubs belges à avoir continué à payer ses joueurs à 100%, dès le premier jour de la crise, sans imposer de réductions de salaire ou recourir au chômage économique."

David Steegen, le porte parole d'Anderlecht - © HATIM KAGHAT - BELGA

David Steegen : "Cela nous semble inconcevable, des matches font partie intégrante d’une préparation. Nous n’avons toujours aucun programme de matches, mais ils sont indispensables pour reconstruire un collectif et intégrer de nouveaux joueurs éventuels. "

Pierre-Yves Hendrickx : " Jouer des matches de préparation est obligatoire ! Nous comptons sur nos négociateurs pour convaincre les experts, qui pilotent le déconfinement, que des matches sans contacts sont impossibles. Même organisés à huis clos, ces matches ne permettent pas la distanciation sociale entre les joueurs… et il faut minimum un mois de matches amicaux avant de lancer un championnat. On espère qu’on sera écouté. Sinon, en effet, rien ne sera possible avant septembre… "

QUAND REPRENDRE LE CHAMPIONNAT ?

Pierre-Yves Hendrickx : " Pour l’instant, il y a deux camps. D’abord, ceux qui veulent reprendre au plus tôt dans certaines conditions. Et puis ceux qui veulent attendre octobre car pour eux, des matches ne peuvent pas se jouer sans la présence du public. Quitte à opter pour un calendrier hyper-serré, sans trêve hivernale et avec des matches en semaine…. Tout dépendra aussi de la formule de championnat. Mais si on joue en août, ce sera à huis clos puisque le public n’est pas admis avant septembre… et sans doute dans des conditions précises. Par exemple un siège laissé libre entre chaque spectateur, des masques obligatoires en tribunes ou encore des contrôles thermiques de température aux tourniquets. Mais il y a aussi l’aspect financier ! Au mois d’août, chaque club a traditionnellement deux belles affiches à domicile… si le calendrier est fait équitablement, sinon on va vers d'autres contestations! Mais si on joue à huis clos, de fameuses recettes seront perdues ! "

QUELLE GESTION DES ABONNEMENTS ?

David Steegen : " Tout est gelé pour l’instant. Quitte à me répéter, nous attendons les décisions du 15 mai. Traditionnellement, nous lançons notre campagne de réabonnements durant les Play-Offs… qui n’ont pas eu lieu. Si des huis clos sont imposés, nous devrions indemniser nos abonnés sous forme de programmes de fidélité, avec des avantages du type Groupe Premium. Bruges promet de rembourser ses abonnés… car le Club a déjà lancé ses réabonnements depuis longtemps, et en a déjà vendu 8.000. Donc forcément, il doit prévoir des remboursements. Nous, nous explorons d’autres formules. "

Pierre-Yves Hendrickx : " Nous communiquerons à nos abonnés après le 15 mai, car on doit savoir combien de matches on aura la saison prochaine. De toute façon, nos abonnés seront récompensés d’une manière ou d’une autre. Les supporters qui avaient acheté leur ticket pour le dernier match de phase régulière, prévu contre Courtrai et qui n’a pas eu lieu, ont déjà été remboursés. "

Lancées en général en mai et juin, les campagnes d’abonnements permettent aussi de fournir de l’argent frais aux clubs… du cash capital pour leurs transferts de l’été. La politique sportive est donc aussi impactée…

QUEL COUT DE LA CRISE POUR LE CLUBS ?

On évalue entre 1 et 2 millions d’euros les bénéfices d’un club pour un match à domicile. Et le ticketing pèse pour un bon tiers dans un budget annuel…

Pierre-Yves Hendrickx : " C’est impossible de faire des projections précises. On sait déjà qu’on a perdu les recettes d’un match de phase régulière et de 5 matches à domicile de Play-Offs 1. On espère le moins de pertes possible, mais on étudie différents scénarios budgétaires. On va serrer les robinets, mais on va faire comme toujours à Charleroi : ne pas dépenser l’argent qu’on n’a pas ! Ce sera comme chaque fois, là on va nous louanger car on va être rigoureux mais quand on ne fera pas de transferts, le monde extérieur va nous critiquer en disant qu’on voit petit et qu’on manque d’audace. Mais cela doit être clair pour tout le monde : la prochaine saison sera pour tous les clubs celle de la gestion avant tout… et vu le ralentissement économique, on aura forcément moins de possibilités que d’habitude. Mais on ne mettre pas spécialement de joueurs en vitrine: on n’a pas besoin d’argent d’urgence, on veut d’abord continuer à faire grandir notre projet sportif. Et aucune diminution de salaire n’est prévue. Ni aujourd’hui, ni demain. "

Les experts annoncent déjà un tassement de 30% du marché de football, qui devrait se répercuter sur la valeur des joueurs et les rentrées des clubs.

David Steegen : "La position d’Anderlecht est très claire en matière de transferts. Vu notre projet sportif et notre situation financière (NDLA : 25 millions d’euros de perte, rien que sur la saison écoulée !), nous ne transférons que de jeunes joueurs peu chers, comme Takidine de Genk. Et nous ne pourrons acheter que si nous vendons d’abord en dégraissant le noyau. Et la recette de la vente des abonnements n’y change rien."

DES PROCHAINES ANNEEES DE VACHES MAIGRES ?

Les observateurs du foot annoncent une crise durable, qui marquera profondément le match. Le football belge va-t-il être impacté au point de connaître les vaches maigres ? Les clubs vont-ils devoir revoir leur modèle de gestion ?

Pierre-Yves Hendrickx : "Il est clair que la prudence doit s’imposer pour quelques temps. Mais le football porte en lui un vrai côté irrationnel, les dirigeants devront plus que jamais dompter leurs émotions, surtout face aux critiques de la presse et des supporters. Chaque club gère son propre modèle : les uns ont de richissimes propriétaires qui ouvrent ou coupent les robinets du jour au lendemain, d’autres comme Charleroi vivent sur leurs seules rentrées, sans aucun autre apport extérieur. Plus que jamais, chacun devra vivre selon ses moyens. Mais je ne prévois pas forcément de longues vaches maigres : chaque crise est une opportunité pour se réinventer. C’est quand on est à court de solutions qu’on découvre tout à coup tel jeune dans son vivier ou que l’on relance tel joueur sur lequel on ne comptait pas ou plus."