Cologne confirme son intérêt pour Birger Verstraete

Ecosse - Belgique : 07 septembre 2018 (0-4) - Match Amical - 07/09/2018 Les Diables rouges ont largement dominé l’Écosse 0-4 à Glasgow vendredi en match amical de reprise après la troisième place obtenue au Mondial russe. Nettement supérieure à son adversaire du jour, la Belgique a ouvert le score après 27 minutes grâce à Romelu Lukaku. Les autres buts sont tombés en début de deuxième période grâce à Eden Hazard (46e) et un doublé de Mitchy Batshuayi (52e et 60e). À quatre jours des débuts des Diables en Ligue des Nations contre l’Islande, Roberto Martinez est rassuré sur la motivation de ses joueurs ainsi que sur leur état de forme. Autre point positif, la prestation du petit nouveau Timothy Castagne, convaincant sur son flanc droit en première période. En deuxième mi-temps, Birger Verstraete et Hans Vanaken ont eux aussi eu droit à leur moment de gloire en enregistrant leur première cap en équipe nationale.