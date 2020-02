Colassin libère un Anderlecht dominateur mais peu inspiré contre Mouscron

Le Sporting d’Anderlecht a dominé Mouscron mais ne s’est finalement imposé que 1-0 dimanche soir dans le cadre de la 24e journée de Pro League. Confrontés à des Hurlus inexistants offensivement, les Mauve et Blanc ont largement mené au niveau de la possession de balle mais n’ont pas vraiment séduit en phase de finition. Il a donc fallu une invention d’Antoine Colassin, 18 ans, pour offrir la victoire aux troupes de Franky Vercauteren (70e).

Les Bruxellois parviennent ainsi à enchaîner une deuxième victoire consécutive après le hold-up de la semaine dernière au Cercle de Bruges. Au classement, ils grappillent une place en passant devant Zulte Waregem et sont désormais 8es avec 33 points à 4 longueurs de Genk, 6e. Mouscron aligne quant à lui une 4e défaite consécutive. Onzièmes, les Hurlus peuvent gentiment terminer la phase classique et se préparer aux play-offs 2.

Les Mauves ont surtout été dangereux lors de la première demi-heure de cette rencontre en se procurant des opportunités via Michel Vlap (5e et 20e) et Elias Cobbaut (19e). Toujours assez fluides dans leur gestion du ballon, ils n’ont par la suite plus inquiété Jean Butez. Le rythme a ultérieurement baissé en deuxième période et un joli enchaînement ‘crochet du gauche – frappe du droit’d’Antoine Colassin a donc été nécessaire pour faire la différence. Marko Pjaca, le principal transfert anderlechtois de cette session hivernale, est resté sur le banc.

Le moment le plus vibrant de la soirée aura finalement été l’hommage rendu par le Lotto Park à Robbie Rensenbrink, décédé samedi dernier.