Colassin : "La concurrence ? C'est bien pour tout le monde"

Le Sporting d’Anderlecht a peiné à concrétiser sa domination face à Mouscron dimanche. C’est finalement Antoine Colassin qui a fait la différence à la 70e minute avec un superbe enchaînement pour inscrire son 2e but sous les couleurs des Bruxellois. "C’est toujours un plaisir de marquer un but, en plus dans ce stade devant ces supporters. Je suis heureux en plus de prendre les trois points aujourd’hui", a-t-il réagi au micro d’Eby Brouzakis.

Le buteur de 18 ans a ensuite donné son avis sur le déroulement du match et les prochaines échéances qui attendent les Bruxellois. "Je pense qu’on a livré une bonne partie aujourd’hui. On a eu quelques actions offensives intéressantes, on a pu apporter le danger par les flancs. On aurait pu concrétiser au moins une ou deux occasions en plus mais je pense qu’on a fait un bon match tous ensemble. C’était nettement meilleur qu’au Cercle de Bruges, mais je pense que tout le monde peut toujours mieux. Nous aussi on veut toujours faire mieux.

Les deux prochains matches contre Gand et Malines seront deux matches très importants. Je pense qu’on a une semaine pour se préparer pour le match de vendredi prochain contre Gand qui va être très important, comme celui de Malines mais comme ceux d’après. Je pense que tous les matches sont importants pour nous."

Cet hiver, le jeune produit du centre de formation anderlechtois a vu plusieurs renforts offensifs (Dejan Joveljic, Marko Pjaca) débarquer à Neerepde. De quoi augmenter la concurrence à son poste. "Je pense que dans un grand club il y a de la concurrence, c’est bien pour tout le monde", a-t-il souri.