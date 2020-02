Colassin, 3 buts en 4 matches : "Il faut toujours garder les pieds sur terre"

​​​​1-1 sur la pelouse de La Gantoise : Anderlecht a livré une bonne prestation, mais ne ramène qu’une unité de son déplacement vendredi soir en ouverture de 25e journée de Pro League. C’est l’inévitable Antoine Colassin qui a ouvert le score pour les Mauves.

"3 buts en 4 matches : Il faut toujours garder les pieds sur terre. Ce qui compte, ce sont surtout les objectifs de l'équipe, comme accrocher les PO1. On a fait un bon match ce soir, on a montré qu'on mérite une place dans le top 6. On mérite plus qu'un partage aujourd'hui. On est content, mais on a un goût de trop peu car on voulait vraiment cette victoire. On s'est procuré beaucoup d'opportunités afin de marquer plus qu'un but", a détaillé l’attaquant belge à notre micro.

Avant de donner quelques nouvelles au sujet de sa cheville : "Elle va bien. On va en discuter en début de semaine avec le staff médical. On verra bien..." On sait qu’une opération semble inévitable, seule la date précise reste à identifier.