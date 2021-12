Codeco : le sport en intérieur, comme à l'extérieur, continue mais à huis-clos, quelques exceptions à retenir

Le Codeco de ce mercredi a pris des décisions concernant le monde du sport ! De très nombreux sports pourront continuer, en intérieur comme en extérieur, mais sans public. Des exceptions à noter : les salles de snooker, de fléchettes et de billard ainsi que les parcs de trampoline couverts doivent fermer. Tout comme les éléments récréatifs des piscines et des piscines subtropicales. Les autres piscines et les salles de fitness restent bien ouvertes.

Le huis clos a été décidé pour les entraînements et les rencontres sportives. Cette restriction concerne les sportifs professionnels et non professionnels, à l’intérieur comme à l’extérieur.

Le huis clos sera d’application dans les stades dès ce week-end. Les rencontres de la 21e journée de Pro League se dérouleront dans des stades vides, tout comme celles qui suivront. Une réévaluation de la situation sera faite à la mi-janvier.

Alors que le variant Omicron inquiète les scientifiques, l’heure est à la prudence et donc à la précaution. Les supporters visiteurs étaient déjà interdits de déplacement depuis plusieurs semaines. Les autorités belges suivent les pas du voisin allemand puisque le huis clos est appliqué en Bundesliga depuis quelques semaines.

Cette nouvelle, bien que prise pour calmer l’épidémie, ne devrait pas ravir les clubs de sport qui enregistreront de nouveau de nombreuses pertes financières.