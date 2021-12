Le Codeco de ce mercredi après-midi devrait déboucher sur plusieurs restrictions dans le monde sportif. Selon les informations que nous pu récolter il serait question de fermeture de tous les établissements sportifs en intérieur à partir du 26 décembre. Les camps sportifs, les centres de fitness et les piscines ne seraient pas concernés.

Le huis clos pour les entraînements et les rencontres sportives devrait également être adopté. Cette restriction concernerait la présence de public lors des compétitions et entraînements sportifs professionnels et non professionnels, à l’intérieur comme à l’extérieur.

Le huis clos dans les stades devrait en revanche être d’application à partir du lundi 27 décembre. Les rencontres de la 21e journée de Pro League ayant lieu le 26 décembre devraient donc avoir lieu avec public contrairement à celles du 27 décembre (Charleroi, Anderlecht et Eupen sont concernés).

Alors que le variant Omicron inquiète les scientifiques, l’heure est à la prudence et à la précaution. Alors que les supporters visiteurs étaient interdits en Belgique depuis début décembre, Alexander De Croo s’apprête donc à officialiser la fermeture des stades pour tous les fans de football belge. Le Premier ministre belge va ainsi suivre les pas du voisin allemand puisque le huis clos est appliqué en Bundesliga depuis quelques semaines.

Cette nouvelle, bien que prise pour calmer l’épidémie, ne devrait pas ravir les clubs de Pro League qui enregistreront de nombreuses pertes financières.