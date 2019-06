Coach Kompany s'offre un large succès à Audenarde

Vincent Kompany a choisi de ne pas multiplier les rôles ce samedi avec le Sporting. Le joueur-manager ne figurait pas dans la liste des joueurs qui ont affronté Audenarde. Il a donné de la voix sur la touche et son équipe a gagné 0-6.



Anderlecht a facilement pris la mesure des Flandriens de D1 amateurs. De retour de son prêt à Leverkusen, Isaac Kiese Thelin (6e et 37e) a marqué un doublé, Sidney Sam (21e) a aussi fait trembler les filets en première mi-temps. Halim Timassi (52e), Adrien Trebel (54e) et Anouar Ait El Hadj (82e) ont fixé le score final lors des 45 minutes suivantes.



Compte tenu de l’absence de nombreux cadres et notamment des internationaux, le groupe du jour est très jeune.



Frank Boeckx, Pieter Gerkens, Isaac Kiese Thelin et Adrien Trebel encadrent la jeune garde mauve. Sidney Sam, ancien international allemand (5 sélections), tentera de convaincre qu’il peut apporter un plus à cette équipe. Le médian de 31 ans, ex-équipier de Vince The Prince, est actuellement en test à Neerpede.



Il ne s’agit pas du premier amical de la saison pour Anderlecht, vainqueur 0-1 contre le RWDM la semaine dernière sous les ordres de Simon Davies. Vendredi, les Mauves avaient aussi affronté à huis clos les Ukrainiens d’Oleksandria (défaite 1-2).