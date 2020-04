Club par club : les tops et les flops de notre compétition (4/4)

Le championnat de D1A étant passé du mode "pause" au mode "stop" (sous réserve de confirmation par l’Assemblée générale de la Pro League, le 24 avril), l’occasion était belle de s’arrêter, club par club, sur les tops et les flops de ces… 29 journées de compétition disputées. La cellule foot de la rédaction sportive de la RTBF (Rodrigo Beenkens, Eby Brouzakis, Benjamin Deceuninck, Pierre Deprez, Hervé Gilbert, Manuel Jous, Vincent Langendries, Erik Libois, Thierry Luthers, Frank Peterkenne et Pascal Scime) s’est donc penchée, sans se concerter, sur les joueurs qui avaient plu ou déplu, confirmé ou déçu, épaté ou pataugé. La notion de "top" parle d’elle-même, celle de "flop" ne relève pas uniquement de la qualité affichée, mais aussi de sa dépendance aux attentes. Un "flop" peut également découler d’un (trop) maigre temps de jeu, pas toujours dépendant de la volonté du joueur lui-même… Enfin, question de perception, il arrive que certains apparaissent tant dans la colonne des "tops" que des "flops". Un joueur réussit même à se hisser sur le podium… des deux catégories.

La série remonte, quatre à quatre, les échelons de la compétition. Pour finir, dans ce dernier épisode, place aux clubs classés de la 4è à la 1re position.

Pour chaque club : 3 tops, 3 flops. Pour chacun, le nombre de voix exprimées et quelques lignes de commentaire.

Bonne lecture et faites vos propres jeux…

4è : ANTWERP (53 pts)

TOPS

MBOKANI Dieumerci 11 LAMKEL-ZE Didier 5 BOLAT Sinan 4

FLOPS

DEFOUR Steven et MIRALLAS Kevin 8 LAMKEL-ZE Didier 5 OPARE Daniel et JUKLERÖD Simen 3

C’est ce qui s’appelle un fameux retour au premier plan pour le Matricule 1 ! Promu la saison dernière et présent dans le top 6 de juillet à mai, il a fait mieux encore cette saison-ci : toujours présent dans le top 5, 4è au classement final et finaliste de la Coupe de Belgique face à un FC Bruges, avec lequel on a longtemps cru qu’il allait pouvoir rivaliser pour le titre. C’est en effet à Deurne que les Blauw en Zwart ont concédé leur seule défaite de la saison en championnat… Finalement, à cet Antwerp bâtisseur (immobilier et sportif), ne manque que la reconnaissance. A sa grande frustration, il émarge toujours au "K11", lui qui voudrait intégrer le "G5". En d’autres terme, la bande à D’Onofrio estime qu’il est plus que temps pour elle de passer de statut de "grand parmi les petits" à celui, plus évolutif et ambitieux, de "petit parmi les grands".

Les tops de la saison sont, forcément, nombreux, mais un nom réussit l’exploit de faire l’unanimité parmi les votants. Il est l’un des deux seuls joueurs de l’élite (l’autre sera dévoilé un peu plus loin dans cet article…) à réussir cette gageure. On parle évidemment de Dieumerci Mbokani. Snobé par Anderlecht, l’ex-Mauve et Rouche voit l’âge ruisseler sur sa peau comme l’eau sur les plumes d’un canard. Imperméable à toute usure, le Congolais a planté 18 buts et délivré 7 assists cette saison ( !), tout en affichant un pourcentage de temps de jeu étonnant pour ses 34 ans : 96%. Il n’aura loupé qu’un seul match (pour suspension), fin décembre à Saint-Trond. Favori de la rédaction et des consultants RTBF pour le Soulier d’Or, Mbokani n’aura finalement été devancé que de 19 points par le Brugeois Hans Vanaken. Difficile de faire mieux ! Sur la deuxième marche, le joueur le plus atypique de notre championnat, le seul à récolter autant de mentions parmi les tops que les flops (5) : Didier Lamkel Zé. A la fois attraction et énigme, le Camerounais est un paradoxe à lui tout seul. Lamkel Zé concentre les tops dans ses pieds, et les dilue progressivement en flops au fur et à mesure qu’on se rapproche de sa tête… Car, c’est là que surviennent les (trop) nombreux " pétages de plomb " : en match ou à l’entraînement, vis-à-vis de partenaires ou d’adversaires… Lamkel Zé est le prototype du joueur ingérable, mais dont le talent pur arrive à nous faire apprécier la folie… Un cas unique en son genre, extrêmement populaire auprès du public anversois, car, outre ses arabesques et ses colères, l’ancien Chamois niortais, se révèle être un homme extrêmement sympathique, ouvert et capable de se remettre en question… Enfin, pour compléter ce podium de choix, on retrouve le gardien Sinan Bolat, revenu à son meilleur niveau après quelques épisodes douloureux au Portugal et à Bruges.

En tête des flops, un…bien joli duo composé de deux anciens Diables Rouges : Steven Defour et Kevin Mirallas. Après 3 saisons à Burnley, Defour est revenu en Belgique, convaincu par son mentor de toujours Luciano D’Onofrio, mais sans toujours réussir à séduire son coach Laszlo Bölöni, la faute aux blessures et à un duo axial très performant (Haroun-De Sart), difficile à déloger. Plus décevant encore, sans doute, la saison de Kevin Mirallas, dont le club espérait qu’il apporte autant de valeur ajoutée que Chadli à Anderlecht. Pour ses premiers pas professionnels en Belgique (eh oui), l’ancien joueur de Lille, Olympiacos, Everton et Fiorentina aura été loin de marcher sur l’eau. 2 buts et 2 assists en 18 matchs, un statut de réserviste difficilement assumé et des relations parfois électriques avec Bölöni auront miné la saison du sympathique Kevin, qui espérait beaucoup mieux et dont les observateurs espéraient beaucoup mieux… Sur la deuxième marche du podium : Didier Lamkel Zé, évoqué plus haut. Sur la troisième, un autre duo : Daniel Oparé et Simen Jukleröd. Le premier, à l’inverse de Bolat ou Mbokani, n’a jamais retrouvé son niveau du Standard et souvent dû s’effacer devant De Laet ou Buta. Le second constitue surtout une déception par rapport au niveau qu’il avait affiché la saison dernière et qui avait fait de lui l’un des meilleurs arrière-gauche de Belgique. A leur position respective, Jukleröd est un peu à l’Antwerp ce que Maehle est à Genk…

3è : CHARLEROI (54 pts)

TOPS :

MORIOKA Ryota et REZAEI Kaveh 8 ILAIMAHARITRA Marco 5 DESSOLEIL Dorian 3

FLOPS :

HENDRICKX Gaëtan 10 HENEN David 6 ZAJKOV Gjoko et MARINOS Stergos 4

Charleroi, c’est l’excellente surprise de la saison ! La question (teintée de scepticisme) de savoir comment le club allait réussir à gérer l’après-Mazzu a rapidement trouvé une réponse. Cette saison, le sporting a affiché une courbe de progression constante, sous la houlette d’un Karim Belhocine qui s’est révélé dans son costume de T1. On ne saura jamais ce que Charleroi aurait été capable de réussir en Play-Offs, lui qui en avait achevé la préparation de la meilleure manière possible contre le Standard (2-0) et à Gand (1-4), autant de répétitions générales réussies avec brio.

Comme dans le cas du Standard, les votants n’ont pas réussi à départager les deux tops de la saison. D’un côté : Kaveh Rezaei, revenu au bercail après une expérience loupée à Bruges (et innocemment débarqué juste après la fameuse affaire du match reporté du mois d’août…) et qui a immédiatement retrouve ses sensations de buteur (12 buts, 4 assists). De l’autre : Ryota Morioka, impeccable dans son nouveau rôle de médian défensif, replacé plus bas dans le jeu par son coach suite à la blessure de Diandy. Le Japonais y a fait valoir sa clairvoyance et son jeu long mais aussi, plus surprenant, un sens du duel qu’il a appris sur le tas et qui a élevé ce duo imprévu, formé avec Marco Ilaimaharitra, au rang de ligne forte de l’équipe. Le Malgache, précisément, monte sur la 2e marche du podium grâce à une saison pleine et régulière. 27 matchs disputés sur 29, il n'aura loupé que deux rencontres pour suspension, lui qui constitue la caution "intransigeance" de l'entrejeu. Avec Ilaimaharitra, on ne passe pas ! Enfin, pour compléter le podium des tops, on retrouve le capitaine Dorian Dessoleil (récipiendaire du brassard de Javi Martos) a livré une saison solide, à l’image du personnage pour qui d’aucuns souhaiteraient une convocation en équipe nationale…

Avec 10 mentions, la catégorie des flops est emmenée, à son corps défendant, par Gaëtan Hendrickx. Non que le médian ait spécialement démérité en match, mais sa chance n’est jamais venue…A peine deux fois titulaire en championnat ( !), Hendrickx aura toujours incarné la 5è roue du carrosse, d’abord barré par le duo Diandy-Ilaimaharitra, ensuite par Morioka que Belhocine a préféré faire descendre dans le jeu, quitte à devoir en modifier le système… Hendrickx incarnait la solution imédiate. Belhocine a préféré en choisir une autre. Les résultats ne lui ont pas donné tort… Derrière Hendrickx le médian David Henen (quoique pêché très jeune par Everton) s’est montré trop irrégulier pour prétendre à un rôle de titulaire sur le flanc. Alors que Stergos Marinos a perdu son duel avec Busi pour le poste de back droit, et que malgré ses 5 années de présence à Charleroi ( !), Gjoko Zajkov n’a toujours pas réussi à prouver qu’il pouvait constituer un premier choix.

2è : GAND (55 pts)

TOPS :

DAVID Jonathan 11 ODJIDJA Vadis 9 OWUSU Elisha et DEPOITRE Laurent 4

FLOPS :

ASARE Nana 7 LUSTIG Mikael 5 DEJAEGERE Brecht 4

5è la saison dernière, Gand avait déçu ses dirigeants, à tel point que l’avenir de l’affable Jess Thorup ne tenait plus qu’à un fil. De Witte, Louwagie & co ont finalement serré les dents et offert un bois de rallonge au coach danois, très apprécié de son groupe et excellent people manager. Agrémenté (comme souvent) d’une intelligente campagne de transferts, ce choix s’est révélé payant. Non seulement, Gand a incarné (même à distance) le rival le plus sérieux du FC Bruges, mais en plus, en terme de qualité, les Buffalos ont proposé l’un des jeux les plus chatoyants du Royaume…

Au niveau des tops, on retrouve le seul joueur de l’élite avec Mbokani à rallier 100% des suffrages : le Canadien Jonathan David, véritable bombe de la compétition ! L’ancien joueur d’Ottawa, arrivé en toute discrétion l’été 2018 n’est pas seulement "venu pour les vacances" (les plus mélomanes suivront…), mais pour illuminer, toute une saison durant, une compétition déjà devenue trop petite pour lui (même le…Barça a un œil sur lui !). 18 buts et 8 assists à 20 ans, David est un véritable phénomène ! La démonstration parlante qu’une bonne cellule de scouting vaudra toutjours mieux qu’un mauvais agent… Derrière l’intouchable David, Vadis Odjidja réussit à récolter 9 voix sur 11 ! Ce qui ne tient pas du hasard. A 31 ans, l’ancien joueur de Hambourg vient de livrer l’une des plus belles saisons de sa carrière. L’ancien Diable Rouge (3 matchs en 2010 et 2011) frapperait à nouveau fièrement aux portes de l’équipe nationale si le secteur n’était déjà si bouché (quoique ce qui vaut pour Vanaken pourrait valoir pour Vadis également). Le capitaine est un incontournable de l’ossature gantoise. Quand il évolue à ce niveau, il vaut clairement mieux que la Belgique. Enfin, pour compléter le podium des tops, deux nouveaux venus de l’été : un qui ne l’est pas tout à fait (Laurent Depoître, champion en 2015 et revenu au bercail avec de l’ambition à revendre et, au final, 8 buts inscrits) et un qui l’est réellement (Elisha Owusu, arrivé de l’OL est directement incontournable au poste de médian défensif).

Les flops gantois ne sont pas très nombreux, mais les votants ont finalement distingué deux anciens champions de Belgique et un transfert de l’été. En tête des suffrages, le gaucher Nana Asare, membre de l’équipe championne en 2015 (au même titre que Kums, Depoître ou Dejaegere), qui a commencé la saison comme titulaire et l’a finie comme réserviste, devancé par l’Iranien Milad Mohammadi. Un moment dans le viseur de Roberto Martinez (en manque de gauchers dans le secteur défensif ), il semble s’essouffler, à l’image de sa carrière qu’il est tout doucement en train d’achever. Sur la deuxième marche, une même trajectoire pour l’international suédois Mikael Lustig. 82 matchs sous les couleurs nationales, 7 années passées au Celtic Glasgow. Un gage d’expérience qui n’a pas tout à fait répondu à l’attente. A l’image d’Asare à gauche, Lustig a commencé la saison comme titulaire à droite, avant de devoir s’effacer au profit du jeune Alessio Castro-Montès. A 33 ans, sa fin de carrière se profile tout doucement (encore deux ans de contrat)…Enfin, pour compléter le podium, l’un des maillons forts du "Gand champion" : Brecht Dejaegere, qui a vu son temps de jeu fondre comme neige au soleil et qu’une fracture de la clavicule encourue en décembre n’a pas aidé à faire émerger de la (forte) concurrence offensive.

1er : FC BRUGES (70 pts)

TOPS :

MIGNOLET Simon 9 MATA Clinton 8 VANAKEN Hans 7

FLOPS :

DIAGNE Mbaye 9 MITROVIC Matei 4 VOSSEN Jelle et OPENDA Loïs 3

Au-dessus des mots, au-dessus des flots. Cette saison, le FC Bruges ne s’est pas contenté de voguer comme un trois-mâts majestueux dont on s’inclinerait devant la prestance, mais a tracé comme un offshore qui se moque du remous et brise sans tabou la moindre écume rebelle. Trop fort pour la Belgique, suffisamment fort pour l’Europe (3è de son groupe en Ligue des Champions, il aurait même pu briguer une qualification avec un peu plus d’audace et de réussite), le Club décroche son 3è titre en 5 ans. Si les Play-Offs avaient eu lieu, il les aurait entamés avec une avance record de 15 points (même divisés par deux, c’est un gouffre !). Cette saison, Bruges aura juste connu un petit coup de moins bien en terme de qualité de jeu à la reprise, mais sans que l’on puisse jamais parler de véritable baisse de régime. Philippe Clément a réussi son pari de décrocher un deuxième titre consécutif avec deux clubs différents. Quant aux joueurs, la plupart a soit développé soit explosé son potentiel !

Le classement des tops est emmené, de gant de maître, par un Simon Mignolet qui a enfin sifflé la fin de la récré dans la triste saga des gardiens brugeois (Horvath, Letica, Vermeer, Gabulov, …). Une saga débutée au moment où Ludovic Butelle a commencé à perdre de sa superbe. Réflexe, anticipation, leadership, expérience, Mignolet a mis tout le monde d’accord et véritablement plané sur une compétition bien trop faible pour lui. Sa disponibilité, sa science de l’analyse, son recul et son second degré en font une personnalité à la fois attachante et atypique dans notre football. Nul doute qu’une belle carrière d’entraîneur lui sera promise quand il aura remisé les gants (ce qui n’est pas encore pour tout de suite, du haut de ses 32 ans). Derrière Mignolet et ses 9 mentions, on retrouve un Clinton Mata qui a bluffé tous les observateurs. Que ce soit dans une défense à 3 ou à 4, l’ancien Carolo et Genkois a atteint des sommets en terme d’engagement et de qualité. Il a véritablement franchi un palier, au même titre, bien entendu, que le Soulier d’or Hans Vanaken, sacré pour la deuxième année consécutive et qui, cette saison, s’est même ouvert les portes de l’équipe nationale. Avec 13 buts et 3 assists, Vanaken a fait évoluer ses statistiques (11 buts et 13 assists la saison dernière…mais après 40 journées). Moins de passes décisives (mais Vormer s’en est chargé en en délivrant 14 !), mais beaucoup plus de ballons au fond des filets adverses. Vanaken s’est fait finisseur. A 27 ans, il atteint sa plénitude. Comme l’été dernier, la question est de savoir s’il est prêt à tenter l’aventure de l’étranger (et s’il en nourrit réellement l’envie).

Au rayon des flops, on ne se bouscule forcément pas. Seul un homme rallie tous les suffrages : Mbaye Diagne. Prêté par Galatasaray, l’attaquant sénégalais a été soufflé sur le fil à Anderlecht (qui, rétrospectiveent, s’en frotte les mains). Un caractère capricieux, individualiste et l’affaire du pénalty au PSG l’ont condamné au classement vertical, malgré les 31 buts ( !) qu’il avait réussi à claquer en Turquie l’année dernière. Derrière Diagne, il a fallu se creuser. Matej Mitrovic, barré en défense par le duo Mechele-Deli, reçoit 4 voix, juste devant le duo Jelle Vossen-Loïs Openda. Le premier n’a été que trop peu utilisé par Clément et a dû se recaser à Zulte-Waregem en janvier, le second n’a pas confirmé comme on l’espérait. 2 buts pour Vossen, 0 pour Openda au total de la saison. Insuffisant pour une machine du niveau du Bruges actuel…

