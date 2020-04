Club par club : les tops et les flops de notre compétition (2/4)

Le championnat de D1A étant passé du mode "pause" au mode "stop" (sous réserve de confirmation par l’Assemblée générale de la Pro League, le 15 avril), l’occasion était belle de s’arrêter, club par club, sur les tops et les flops de ces… 29 journées de compétition disputées. La cellule foot de la rédaction sportive de la RTBF (Rodrigo Beenkens, Eby Brouzakis, Benjamin Deceuninck, Pierre Deprez, Hervé Gilbert, Manuel Jous, Vincent Langendries, Erik Libois, Thierry Luthers, Frank Peterkenne et Pascal Scime) s’est donc penchée, sans se concerter, sur les joueurs qui avaient plu ou déplu, confirmé ou déçu, épaté ou pataugé. La notion de "top" parle d’elle-même, celle de "flop" ne relève pas uniquement de la qualité affichée, mais aussi de sa dépendance aux attentes. Un "flop" peut également découler d’un (trop) maigre temps de jeu, pas toujours dépendant de la volonté du joueur lui-même… Enfin, question de perception, il arrive que certains apparaissent tant dans la colonne des "tops" que des "flops". Un joueur réussit même à se hisser sur le podium… des deux catégories.

La série remonte, quatre à quatre, les échelons de la compétition. Pour suivre, dans ce deuxième épisode, place aux clubs classés de la 12è à la 9è position, dans ce qui est communément appelé le " ventre mou " du classement.

Pour chaque club : 3 tops, 3 flops. Pour chacun, le nombre de voix exprimées et quelques lignes de commentaire.

Bonne lecture et faites vos propres jeux…

12è : STVV (33 pts)

TOPS :

DE BRUYN Alexandre 7 SUZUKI Yuma 6 COLOMBATTO Santiago 5

FLOPS :

DE RIDDER Steve et MMAEE Samy 3 ENDO Wataru, ITO Tatsuya, STEPPE Kenny et BUSHIRI Rocky 2 9 joueurs 1

Saint-Trond, c’est jusque ici une participation aux Play Offs. Une seule. Inattendue. Lors de la première édition en 2009-2010. 5è au terme de la phase régulière, les Canaris avaient fini 4è grâce à leurs 13 points récoltés dans ce tout nouveau format de compétition. Un joli total, le 3è, derrière l’intouchable Anderlecht (24/30) et Gand (17/30).

Depuis lors, malgré les hautes ambitions affichées par les actionnaires japonais du club, le Staaien ne s’est plus jamais transformé en jardin zen. Après 3 saisons (re)passées dans l’antichambre, le club est remonté parmi l’élite et dans le classement : 14è en 2015-2016, 12è en 2016-2017, 10e en 2017-2018, 7è en 2018-2019 (à 2 points des Play-Offs !). Cette logique de croissance aurait voulu que cette saison soit la bonne. Et pourtant, la 12è place finale du club montre que celui-ci n’arrive toujours pas à gravir la marche fatidique. Ceci malgré l’avantage d’un terrain unique en son genre, synthétique old gen, pelé par les années, mais sur lequel plus grand monde ne se casse les dents…

En tête des tops, Alexandre De Bruyn a confirmé tout le bien qu’il avait laissé entrevoir la saison dernière. Formé à Anderlecht (avec Januzaj, Jordan Lukaku ou encore Junior Malanda...), l’ancien Lommelois a soigné les stats (25 matchs, 3 buts, 4 assist) mais surtout le geste. Même sans le "e" final, De Bruyn est un ravissement pour les yeux. L’ancien international U17 ne s’éternisera pas à Saint-Trond. Le Standard et quelques autres grosses écuries lui font déjà les yeux doux. Logique… A ses côtés, l’un des 4 Japonais du noyau (sans compter les joueurs prêtés) : Yuma Suzuki. Remplaçant numérique de Daichi Kamada (15 buts, 7 assists la saison dernière) retourné à Francfort, l’ancien buteur des Kashima Antlers s’est fondu avec bonheur dans son nouvel environnement : 24 matchs, 7 buts. Il partage le podium avec le médian défensif argentin Santiago Colombatto, débarqué de Sardaigne à la fin du mois d’août et qui a eu tôt fait de remettre les deux églises au milieu du village !

Pour les flops, la hiérarchie est moins évidente. Comme dans le cas d’autres Jaune et Bleu, ceux de Waasland-Beveren, aucune figure n’émerge de façon probante. Avec trois citations, Steve De Ridder et Samy Mmaee se partagent la première place. Tous deux eu égard à leur passé (l’expérimenté De Ridder à Zulte-Waregem, Copenhague, Utrecht et Southampton notamment, le plus jeune Mmaee au Standard). Ces deux joueurs n’ont pas répondu à l’attente. Principalement De Ridder, qui n’a pas réussi à inscrire le moindre but… Même jugement pour Kenny Steppe (ancien meilleur gardien de notre compétition !) et Rocky Bushiri (prêté par Norwich), alors que les Japonais Tatsuya Ito (bien moins en vue que son homonyme de Genk) et Wataru Endo (22 matchs avec le Japon, prêté à Stuttgart) n’ont pas fait oublier la plus grande réussite nipponne du club : Takehiro Tomiyasu, parti à Bologne l’été dernier pour 9 millions d’euros. Sur la 3è marche du podium des flops, on se bouscule : entre le tout premier Vietnamien du championnat belge Cong Phong Nguyen, le Coréen Lee Seung-Woo ou l’ancien Standardman Jorge Teixeira, il n’y a pas assez de place pour contenir les 9 "lauréats"…

11è : COURTRAI (33 pts)

TOPS

DE SART Julien 9 MBOYO Ilombe, MOFFI Terem et DHAENE Kristof 6 BRUZZESE Sébastien 2

FLOPS

EZEKIEL Imoh 7 OCANSEY Eric 5 STOJANOVIC Jovan 4

A l’image de Saint-Trond, Courtrai a pris l’habitude de naviguer entre deux eaux. Trop fort pour être mêlé à la lutte pour le maintien, trop juste pour aspirer à une présence régulière dans le Top 6, il doit se satisfaire de quelques "coups", généralement autorisés par d’intelligentes campagnes de transferts et un sens de la prospection qui a toujours fait ses preuves. Avec des moyens limités, le club des Eperons d’or a tout de même réussi à disputer les Play-Offs 3 fois sur 10, ce qui n’est pas si mal. Cette saison, à l’exception d’une 6è place occupée au soir de la 4è journée, le KVK n’a jamais été en position de revendiquer autre chose que les indigestes PO2. Les hauts plus faits d’arme resteront, comme souvent, cette faculté à se sublimer lors de certains affrontements dits " spéciaux " : 4-2 contre Anderlecht, 2-2 face au FC Bruges, 3-1 contre le Standard…

Avec 9 voix obtenues (l’un des plus beaux totaux de la série !), Julien De Sart obtient un plébiscite dans le classement des tops. L’aîné des frères n’aura loupé qu’un seul match (suspendu à Saint-Trond lors de la 22è journée), inscrit 4 buts (2è total de son équipe) et délivré autant d’assists. Une présence, une régularité, une élégance qui en font un maillon incontournable du 11 de Yves Vanderhaeghe. A ses côtés, un trio dont chaque membre obtient 6 voix : le buteur Ilombe Mboyo (8 buts inscrits pour son…3è passage à Courtrai !), l’attaquant nigérian Tarem Moffi (pêché en Lettonie lors du mercato hivernal et auteur de 4 buts !) et l’infatigable back gauche Kristof D’Haene (qui, à part les 4 dernières minutes du match contre Mouscron, aura tout joué ! Délivrant pas moins de 6 assists et inscrivant un but somptueux d’un angle impossible contre Anderlecht…). Malgré la concurrence du Sovaque Adam Jakubech, le gardien Sébastien Bruzzese obtient malgré tout une citation entre les perches de son…6è club de Pro-League (après Anderlecht, Gand, Zulte-Waregem, FC Bruges et STVV).

7 noms cités parmi les tops (Kagé et Lepoint ayant obtenu chacun une mention), le nombre est restreint et souligne quelques évidences individuelles. Il en va de même pour les flops où 3 noms se dégagent plus que d’autres. A tout seigneur tout honneur, Imoh Ezekiel (7 citations) qui, à l’instar des quelques vieux chevaux ostendais (Vargas, Lombaerts, Akpala, Sylla,…), traîne une douloureuse réputation de has been en quête de rebond. 12 matchs, 2 buts et une quantité impressionnante de " non-sélections ". Qu’elle semble loin, l’époque où le jeune Imoh affolait les défenses du royaume sous les couleurs du Standard, associé à Michy Batshuayi, sous le haut patronage de Leye ou Nong… Ezekiel n’a que 26 ans mais, après des échecs au Qatar, à Anderlecht, et aujourd’hui à Courtrai, il est urgent qu’il se ressaisisse ! Constat d’échec aussi pour Eric Ocansey, que l’on avait appris à apprécier à Eupen, aux côtés d’Henry Onyekuru et qui tarde à confirmer. Idem pour le Serbe Jovan Stojanovic, 11 buts la saison dernière, 2 seulement cette année et qui constitue une déception manifeste pour le votants…

10è : MOUSCRON (36 pts)

TOPS

GARCIA Aleix 7 PERICA Stipe 4 BUTEZ Jean, QUEIROS Diogo, HOCKO Deni, SOBIECH Lasse et CIRANNI Alessandro 2

FLOPS

ALLAGUI Sami 7 BAKIC Marko 6 OLINGA Fabrice, BOYA Franck, MOHAMMED Dimitri et SAGLIk Enes 2

Pour Mouscron, le pari ne semblait pas gagné d’avance. 10è la saison dernière avec 40 points, à l’issue d’une situation spectaculairement redressée par Bernd Storck (personne n’a oublié le 0/18 initial), il ne semblait pas acquis que les choses se passent aussi facilement sans le concours de quelques cadres comme Leye, Amallah ou Vojovoda (tous partis au Standard), et avec un nouveau coach, lui aussi allemand, lui aussi prénommé Bernd. En l’occurrence, Hollerbach, ancien kampfschwein d’Hambourg entre 1996 et 2004. Et pourtant, la similitude finale est frappante puisque l’Excel se classe une nouvelle fois 10è, avec à peine 4 points de moins que la saison dernière. Tout juste les résultats ont-ils été plus équitablement répartis avec un meilleur départ et un moins bon final. Tout cela, bien entendu, entrecoupé par la pneumonie de Hollerbach et le court intérim du fidèle serviteur du club, Philippe Saint-Jean.

Le top de la saison est sans conteste le médian espagnol Aleix Garcia. Comme Palaversa à Ostende ou Sandler à Anderlecht, Garcia est arrivé en prêt de Manchester City (où il avait été adoubé par Guardiola himself) et a directement posé sa griffe dans l’entrejeu. 5 buts (dont 4 lors de ses 3 premiers matchs !), 3 assists et une classe rayonnante qui en ont directement fait le moteur de l’équipe, le plus souvent au centre, parfois aussi (mais avec moins de succès) sur les flancs. Garcia emporte les suffrages mouscronnois avec 7 voix, devant Stipe Perica, qui n’aura peut-être pas été un modèle d’engagement ou de mobilité mais qui, avec ses 7 buts, aura fait ce qu’on lui demandait : marquer. L’ancien joueur de l’Udinese monte donc sur le podium, aux côtés de 5 joueurs se partageant la 3è marche avec 3 voix chacun : le gardien Jean Butez (revenu dans le parcours après un mois d’août chahuté par les rumeurs de transfert), le défenseur Diogo Queiros (prêté par Porto et directement intégré dans l’équipe), le défenseur Lasse Sobiech (débarqué avec toute son expérience et son intransigeance de la Bundesliga lors du mercato hivernal), le flanc belgo-italien Alessandro Ciranni transféré du Fortuna Sittard et le médian international monténégrin Deni Hocko, révélation de l’entrejeu hurlu dans un rôle plus défensif que Garcia.

C’est en fin connaisseur des championnats allemands que Bernd Hollerbach avait pris le parti de rapatrier Sami Allagui en Belgique. Passé professionnel à Anderlecht en…2005 (1 match avec l’équipe A), le joueur germano-tunisien a écumé les clubs d’outre-Rhin (Carl Zeiss Iena, Greuther Fürth, Mainz,Herta Berlin, Sankt Pauli) avec une certaine réussite. Son retour en Belgique devait être synonyme de garantie de buts, de qualité et de transmission d’expérience. Au final, il n’aura inscrit que 2 buts (le dernier…à la fin du mois d’août) et disputé son dernier match début novembre, avant de se blesser sérieusement aux ligaments du genou puis, finalement, de rompre son contrat avec l’Excel début avril. Allagui est, sans surprise, le flop de la saison mouscronnoise avec 7 voix, juste devant l’autre international monténégrin du club, Marko Bakic, longtemps absent, et incapable depuis son retour dans l’équipe en janvier, de reproduire ses prestations de la saison dernière. Autant Hocko a séduit, autant Bakic a déçu… Enfin, après Allagui et Bakic, 4 noms émergent pour la 3è marche du podium des flops : l’attaquant Fabrice Olinga (qui n’a pas réussi à conserver la confiance reçue en début de saison ni à gérer la concurrence offensive), le médian Franck Boya (qui aura illuminé quelques matchs, mais sera passé totalement au travers d’autres), le méritant capitaine Dimitri Mohammed (qui aura à peine disputé la moitié des matchs, balançant entre banc et tribune) et le médian Enes Saglik (excédentaire à Charleroi, puis transféré à Mouscron pour y devenir…excédentaire).

9è : ZULTE-WAREGEM (36 pts)

TOPS

LARIN Cyle 8 DESCHACHT Oliver et BRUNO Gianni 6 BERAHINO Saido 4

FLOPS

BAUDRY Marvin 5 DOMPE Jean-Luc 4 GOVEA Omar 3

Plus encore que Courtrai, Zulte-Waregem a l’habitude d’incarner l’invité "hors-G5" des Plays Offs. Avec des moyens restreints mais, ici aussi, un sens inné de la prospection, les hommes de Francky Dury bataillent bon an mal pour finir dans le Top 6. Avec une certaine réussite, puisque les Flandriens y sont parvenus 5 fois sur 10, soit la moitié du temps. Cette saison, Zulte-Waregem figurait encore parmi les prétendants au 6è strapontin, avec des équipes comme Malines, Genk ou Anderlecht. Du moins avant la trêve. Car après, la courbe de résultat a chuté net : 5 points sur 24, l’un des plus mauvais bilans de l’élite, à peine supérieur à celui des derniers classés, Ostende et Waasland-Beveren. Et avec, pour triste épilogue, une humiliation 7-0 à Anderlecht qui a valu aux dirigeants waregemois de proposer le remboursement du combi-car aux supporters…

C’est donc la première et non la deuxième partie de saison de Zulte-Waregem qui sera prise comme étalon pour échafauder les bases de la prochaine saison. Ce sera toutefois probablement sans Cyle Larin, pour lequel le club hésite à lever l’option de prêt fixée à 2,5 millions d’euros par Besiktas. L’attaquant canadien arrive en tête des tops de la saison avec 8 voix. Avec le Gantois Jonathan David, il incarne la réussite détonante de la Canadian Dynamite en Belgique ! 7 buts et 10 assists, les statistiques parlent d’elles-mêmes pour Larin, même si le Canadien n’a plus réussi à trouver le chemin des filets depuis le mois de…novembre. Aux côtés de Larin, la deuxième marche du podium est occupée par un duo composé d’Olivier Deschacht (toujours bon pied bon œil à 39 ans et qui a encore rempilé pour un an supplémentaire !) et de Gianni Bruno (meilleur buteur de Zulte avec 9 réalisations). Sur la 3è marche : l’attaquant anglo-burundais Saido Berahino (6 buts, 3 assists) dont le cas divise puisque le joueur a également été mentionné 2 fois… parmi les flops.

Dans les flops, justement, on retrouve en tête le défenseur français Marvin Baudry, qui n’a pas toujours été un gage de sécurité lors des 7 matchs qu’il aura disputés cette saison. Derrière lui, Jean-Luc Dompé réussit à être cité tant parmi les flops de Gand (jusqu’à décembre) que de Zulte (depuis janvier). Enfin, c’est le médian mexicain Omar Govea qui complète ce peu enviable podium. Le souvenir de ce qu’il parvenait à montrer à Mouscron (surtout) et à l’Antwerp (un peu) hante visiblement les votants, peu séduits par ses 21 matchs disputés sous la tunique flandrienne…